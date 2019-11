Diretta Atp Finals 2019 Nadal Medvedev | 4-4 | | dominano i turni di servizio

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in Diretta : 6-7(3) 1-0 - break dello spagnolo nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Scambio di media lunghezza, Nadal affossa in rete il dritto 2-0 Nadal, che conferma il break di vantaggio con la prima vincente 40-30 Scambio durissimo vinto da Nadal, che fa andare avanti e indietro Medvedev e alla fine lo costringe all’errore 30-30 Stecca di nuovo la risposta Medvedev 15-30 Buona prima esterna di Nadal, ma Medvedev non impatta poi così bene il dritto 0-30 Prova ...

0-15 Sbaglia con il rovescio Medvedev, primo punto perso al servizio in game diversi dal tie-break dopo 18 vinti di fila Tornato dagli spogliatoi Nadal, si ricomincia C'è qualche momento di pausa prima del secondo set 3-7 SET MEDVEDEV: e con la prima esterna il russo si aggiudica con merito il primo parziale! 3-6 TRE SET POINT MEDVEDEV: colpisce male il dritto Nadal, il russo ha due ...

6-6 Ed è tie-break, con il quarto turno di servizio di fila (18 punti consecutivi vinti) a favore di Medvedev 40-0 Gioca corto Nadal, ne approfitta Medvedev per entrare con il rovescio 30-0 Si apre benissimo il campo Medvedev, per chiudere col lungolinea di dritto 15-0 STRAORDINARIO PASSANTE INCROCIATO DI ROVESCIO DI MEDVEDEV CON NADAL A RETE! 6-5 Nadal, Medvedev deve ora servire per andare al ...

15-0 In rete il rovescio di Nadal 5-4 Nadal, che con l'aiuto del servizio manda Medvedev alla battuta per restare nel set 40-15 Nadal sposta Medvedev in continuazione, costringendolo all'errore con il dritto 30-15 FANTASTICO ROVESCIO DI MEDVEDEV! In lungolinea, senza diritto di replica 30-0 Volée bassissima di rovescio di Nadal raccolta dai piedi assai fortunosa, e infatti lo ...

15-0 Quarto ace di Medvedev 4-3 Nadal, dritto in rete di Medvedev, e dunque anche lo spagnolo può dire di essersi salvato in situazione complicata Vantaggio Nadal, palla corta DIRETTAmente in uscita dal servizio 40-40 IL PASSANTE DI DRITTO DI NADAL! Altro scambio infinito, poi lo spagnolo chiama verso la rete Medvedev e lo passa con il dritto verso l'incrocio delle righe. 35 i colpi ...

40-30 DRITTO SPETTACOLARE DI MEDVEDEV! Nadal cerca di portare nell'angolo col suo, di dritto, il russo, che però fa uscire dalla racchetta il vincente all'incrocio delle righe 30-30 Medvedev riesce a manovrare con il rovescio conquistando il punto 15-30 CHE RECUPERO DI NADAL! Medvedev le prova tutte: volée alta di dritto e smash, ma lo spagnolo intuisce la traiettoria e trafigge il ...

40-15 Ancora errore di Medvedev con il rovescio, il russo sembra dover aggiustare un po' il mirino in questa fase iniziale 30-15 Altro scambio lungo, con Medvedev che inchioda Nadal a destra, ma sbaglia il dritto che sarebbe stato vincente 15-15 CHE SCAMBIO! Lo vince Nadal dopo una durissima lotta da fondo, ed è il suo caratteristico dritto, stavolta in controbalzo, a risultare ...

15:08 Fasi finali del riscaldamento tra i due giocatori, tra pochissimo comincia la sfida tra il re della terra rossa e il dominatore dell'estate americana! 15:03 Ed ecco che entrano in campo Rafael Nadal e Daniil Medvedev, accolti dal gran rumore dell'O2 Arena 15:00 Pochi minuti all'ingresso in campo dei due protagonisti del pomeriggio della O2 Arena 14:55 Nadal rischia di ...

15:00 Pochi minuti all'ingresso in campo dei due protagonisti del pomeriggio della O2 Arena 14:55 Nadal rischia di essere eliminato per la terza volta in carriera dalle ATP Finals (ci sarebbe anche l'episodio del 2017, che però è viziato dal suo ritiro dopo il primo match con relativa sostituzione con Pablo Carreno Busta). Medvedev cerca invece la prima vittoria nell'evento ...

I gironi ai raggi X delle ATP Finals 2019 –Il regolamento del torneo dei Maestri–Tsitsipas subito in vetta al girone Agassi–Il campione uscente surclassa Rafa–Thiem è il primo semifinalista londinese Salve e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, valido per la seconda giornata del gruppo Andre Agassi delle ATP Finals 2019 di ...

Nadal-Zverev – Medvedev-Tsitsipas – La presentazione della giornata di oggi Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match del gruppo Agassi delle ATP Finals 2019 tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev. Per lo spagnolo e il russo il sapore è quello dell'obbligo di vincere, per non doversi ritrovare eliminati o quasi, a seconda dell'andamento del ...

FINE TERZO SET 5-7 FINISCE QUI! THIEM BATTE ANCHE DJOKOVIC! AUSTRIACO IN SEMIFINALE! 6-5 NOLE NON MOLLA! Altra chance per l'austriaco ma sul servizio avversario. 6-4 CHE RISCHIO DI THIEM! L'austriaco non chiude con la volée e poi pazza lo smash sulla riga. 4-5 SORPASSO DI THIEM! L'AUSTRIACO PIAZZA IL MINI-BREAK! 4-4 vinceNTE DI THIEM! L'austriaco gioca di nuovo con ...

15-30 Thiem aggredisce e chiude a rete! 0-30 THIEM SBAGLIA ANCORA! Diritto lungo: si scalda la O2 Arena. 5-6 break THIEM! L'austriaco servirà per andare in semifinale. 0-40 ERRORE DEL SERBO! TRE PALLE break PER THIEM! 0-30 Buona prima di Djokovic che poi non riesce a chiudere. 0-15 LA SPUNTA THIEM! Diritto lungolinea che lascia immobile Nole. 5-5 Thiem si salva in qualche modo dopo aver ...