Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Centimetro dopo centimetro, recitava il monologo di un celeberrimo film. Voto dopo voto sembra fargli eco Giuseppe. Da Palazzo Chigi è iniziata un’operazione convincimento che impiegherà tutte le risorse del presidente del Consiglio da qui ai prossimi giorni. Primo appuntamento oggi, esito tangente il “”. Palazzo Chigi, interno giorno. Intorno al tavolo, insieme a lui, siedono i ministri Stefano Patuanelli e Federico D’Incà. A fargli corona tutti i deputati pugliesi del Movimento 5 stelle. Il premier è netto: “Nel caso in cui fosse necessario introdurre uno scudo penale per riportare Arcelor Mittal al tavolo, o per tutelarsi dalla loro volontà di recedere dal contratto che la lega allo stato, che vogliamo fare, rinunciare?”. Alcuni tra i presenti rumoreggiano. Barbara Lezzi lo prende di petto: ...

imthegts : RT @PietroSalvatori: 'Vaffa-Conte' Il premier convoca i parlamentari 5 stelle pugliesi per incassare il sì allo scudo penale per l'Ilva. M… - PietroSalvatori : 'Vaffa-Conte' Il premier convoca i parlamentari 5 stelle pugliesi per incassare il sì allo scudo penale per l'Ilva… - JTurandot : RT @HuffPostItalia: 'Vaffa-Conte' -