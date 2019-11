Skateboard | Oi STU Open 2019 | la pioggia fa saltare il primo giorno di practice

Skateboard - i convocati dell’Italia per gli Oi STU Open : sette azzurri in gara a Rio de Janeiro : Il secondo periodo di qualificazione olimpica dello Skateboard inizia in questa settimana, con gli Oi STU Open di Rio de Janeiro, in programma da oggi a domenica 17. Sono specialità che vedremo per la prima volta a Tokyo 2020 il park e lo street: al momento attraverso il ranking andrebbero in Giappone tre azzurri. In Brasile, per la precisione al Praça Duó di Rio, la manifestazione prevede una competizione Park Pro Tour, che mette in palio per ...