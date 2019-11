Maltempo | un albero si abbatte tra le macchine ad Agrigento

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Sofia Dinolfo La pioggia copiosa e le raffiche di vento hanno creato diversi problemi in tutta la Sicilia, strade chiuse ade allagamenti, a Licata il sindaco chiede lo stato d'emergenza Ilcontinua a fare danni sull’agrigentino e su tutta la Sicilia. Per tutta la giornata di oggi si sono fatti sentire gli effetti dell’allerta arancione diramata ieri sera dalla Protezione Civile. La pioggia ha continuato a cadere in maniera copiosa ed incessante su tutta la Regione accompagnata da forti raffiche di vento causando diversi problemi e disagi. Ad, ad esempio nel tardo pomeriggio, a causa del forte vento, undi imponente entità si è abbattuto per strada tra lebloccando un’arteria molto trafficata. Fortunatamente in quel momento non vi erano auto o persone in transito, in caso contrario sarebbe potuta accadere una tragedia. Le...

maxcucinotta78 : RT @letteraemme_: Maltempo, cade un albero e blocca la via Placida - CapaGira : Maltempo, un morto ad Altamura: è un 79enne colpito da un albero. In tutta la Puglia vento e allagamenti - ScrivoLibero : #Tempesta si abbatte ad #Agrigento: cade grosso albero in via #PortadiMare #Maltempo - -