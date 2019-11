LIVE Sinner Ferri-Arends Pel | Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA | 4-6 4-6 | gli olandesi

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa, un saluto dalla redazione di OA Sport. Domani vedremoin azione contro l’austriaco Miedler, iniziare la propria avventura dal secondo turno. Sarà interessante capire quante energie sono rimaste nel serbatoio dell’altoatesino, dopo le ottime prestazioni a Milano. Si chiude dunque qui il match tra/Pel: glivincono 6-4 6-4, rispettando il pronostico. Troppa la differenza di esperienza tra le due coppie. 40-0 In rete il dritto die tre match-point per gli. 30-0 Servizio in slice ottimo die poco da fare per. 15-0 Out il passante di dritto di. Bravocon un’ottima traiettoria al centro a costringere all’errore. Ora, però, i dueandranno a servire per chiudere il match, avanti 5-4 nel ...

zazoomnews : LIVE Sinner-Ferri-Arends-Pel Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA: 4-5 gli olandesi serviranno per conquistare il pri… - OA_Sport : LIVE Sinner/Ferri-Arends/Pel, Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA: l’azzurrino esordisce in doppio nel torneo di casa - zazoomnews : LIVE Sinner-Ferri-Arends-Pel Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA: l’azzurrino esordisce in doppio nel torneo di casa… -