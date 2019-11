Lecce | «Non faremo ricorso per il goal annullato con la Lazio»

"Liliana Segre nonnetta mai eletta" : si dimette il coordinatore della Lega di Lecce dopo gli insulti alla senatrice : Il coordinatore provinciale assume l'interim: "Parole esclusivamente a titolo personale e non nelle vesti di responsabile del nostro partito"

Commissione Segre - segretario Lega Lecce : “Usano una nonnetta per internare Salvini in un solitario campo di concentramento” : “Una nonnetta” usata come “avanguardia e maschera” per scopi politici. È la definizione che il Segretario della Lega di Lecce, Riccardo Rodelli, ha dato della senatrice a vita e sopravvissuta alla Shoah, Liliana Segre, in un comunicato in cui si schiera contro la Commissione istituita da Palazzo Madama per limitare le espressioni di odio razziale, intolleranza, antisemitismo sui social e sul web bollandola come “una ...

Gli insulti di Rodelli - segretario della Lega di Lecce - a Liliana Segre : “Nonnetta mai eletta” : Il Segretario della Lega Salvini premier di Lecce, Riccardo Rodelli, critica l'istituzione della commissione Segre, definendola una "trappola" e un "ricatto". Ma non solo, perché offende personalmente la senatrice a vita Liliana Segre, etichettandola come una "nonnetta", una "vecchietta ben educata, reduce dai campi di concentramento, mai eletta".Continua a leggere

La Juve frena contro il Lecce - ma Inter e Napoli non ne approfittano : La nona giornata del campionato di Serie A, è stata contraddistinta dai pareggi di tutte e tre le big del campionato: infatti Juventus, Inter e Napoli sono state fermate da squadre sulla carta inferiori come Lecce, Parma e Spal. Sabato 26 Ottobre si giocava Lecce-Juventus e nemmeno i tifosi pugliesi più ottimisti avrebbero puntato sulla squadra salentina che, invece, è riuscita a riacciuffare la formazione allenata da Maurizio Sarri, ...

Lecce - 15enne non convocato per la partita di calcio : padre brucia l’auto dell’allenatore : Vittima dell'insensata rappresaglia è Marco Piliego, 57enne tecnico pugliese di Brindisi che all'epoca dei fatti era l'allenatore di una squadra under 15 di Lecce. I radi punitivo ideato da una papà 41enne che ha ingaggiato un 24enne del posto per mettere in atto il gesto senza parteciparvi direttamente.Continua a leggere

Lecce-Juventus - frenata inattesa ma Sarri non teme l’Inter : Lecce-Juventus: Maurizio Sarri, durante il posta partita, ha commentato l’episodio del rigore di De Ligt, soffermandosi anche sull’Inter che proprio in questo momento sta scendendo in campo a San Siro per affrontare il Parma. Sulla situazione informati: “Pjanic non so come sta, Higuain invece è in infermeria e gli stanno mettendo i punti poi valuteranno se portarlo in ospedale, ma è coscente e spero che possa tornare a Torino ...

Dybala non basta alla Juventus : il Lecce ferma i bianconeri al “Via del Mare” - a rischio la vetta della classifica : Solo un punto per la Juventus: il Lecce ferma i bianconeri con un pareggio, a rischio il primato in classifica Arriva una battuta d’arresto per la Juventus allo Stadio “Via del Mare”: i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nell’anticipo di oggi pomeriggio della nona giornata di Serie A contro il Lecce. alla Juventus non è bastato Dybala, che ha portato la sua squadra in vantaggio grazie ad una ...

La Juve pareggia 1-1 a Lecce nonostante un rigore regalato : La Juventus, come noto, gioca senza Cristiano Ronaldo lasciato a riposo. Sarri schiera in attacco la coppia Higuain Dybala e fa accomodare in panchina Khedira e Matuidi. La Juventus nel primo tempo gioca di più, va in rete con Higuain ma in fuorigioco. Il Lecce di Liverrani, però, riparte sempre quando ne ha la possibilità. Nella ripresa, l’arbitro Valeri inventa di sana pianta un calcio di rigore per la Juventus. Letteralmente ...

LIVE Lecce-Juventus 0-1 - Serie A calcio in DIRETTA : il Var concede un rigore a Madama e Dybala non sbaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ rigore perfetto di Dybala ma il tutto è nato da un contrasto tra Pjanic e Petriccione: contatto che resta dubbio per posizione ed entità. 50′ PAULO Dybala! rigore PERFETTO! 1-0 JUVENTUS! 49′ rigore PER LA JUVENTUS! Dybala DAL DISCHETTO! 49′ VAR IN AZIONE! Il fallo di Petriccione potrebbe essere rivalutato come calcio di rigore. 48′ Fallo su Pjanic a limite ...

LIVE Lecce-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Madama domina ma non colpisce! I salentini reggono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37′ Sarri si fa sentire: la Vecchia Signora è calata di ritmo. 35′ Grande intervento di Lucioni su Higuain: era in offside il #9. 33′ Il Lecce prova ad alzare il baricentro ora: match molto bello a Via del Mare. 31′ Sta dominando la Juventus: il Lecce ringrazia Madama per la mira poco precisa quest’oggi. 29′ ANCORA DYBALA! CONCLUSIONE DI POCO FUORI! Grande ...

Sarri a Lecce fa turnover - Ronaldo non convocato : "Non siamo tantissimi, ma qualcosa sara' sicuramente da cambiare": reduce dalla Champions, Maurizio Sarri fa turnover per la trasferta col Lecce, partita facile soltanto sulla carta per il tecnico bianconero, che lascia a riposo Cristiano Ronaldo e coccola Paulo Dybala. "Puo' segnare o no, ma che il suo contributo alla squadra sarebbe stato di livello non avevo dubbi", sono le parole dell'allenatore alla vigilia dell'impegno in campionato. I ...