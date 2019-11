La luce blu degli schermi può accelerare l’invecchiamento

Spal-Sampdoria 0-1 - Serie A 2019-2020 calcio : Caprari nel recupero riporta la gioia in casa blucerchiata : Nel posticipo di bassa classifica dell’undicesima giornata di Serie A di calcio 2019-2020 la Sampdoria, con un gol di Caprari al primo minuto di recupero del secondo tempo, espugna lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara e batte la Spal per il conseguente 0-1. La formazione blucerchiata torna a vincere dopo un mese e mezzo e si schioda dall’ultima posizione, dove invece spedisce la squadra estense, che resta ferma a quota 7 insieme al ...

Bologna-Sampdoria - il gesto dei tifosi blucerchiati è da applausi : splendido omaggio a Mihajlovic [FOTO] : gesto da applausi a Bologna: omaggio speciale per Mihajlovic dai tifosi della Sampdoria I tifosi della Sampdoria lo avevano promesso: a Bologna con una sorpresa per Mihajlovic e così è stato. I tifosi blucerchiati si sono recati al Dall’Ara con un omaggio all’allenatore serbo, che sta lottando con forza e coraggio contro la leucemia. Striscioni speciali per Mihajlovic da parte dei tifosi rivali: “forza Sinisa!”, si ...

Sampdoria-Ranieri - è ufficiale : l’ex Roma è il nuovo tecnico dei blucerchiati! : I fitti incontri sin dalla giornata giovedì, l’accelerata ieri e l’ufficialità oggi: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria. Lo ha appena annunciato la società blucerchiata tramite un comunicato sul suo sito ufficiale. Ranieri succede a Di Francesco, proprio come accaduto qualche mese fa sulla panchina della Roma, e ha il compito di risollevare le sorti di una squadra spenta, con poche idee e ...

Sampdoria – Di Francesco non è più l’allenatore dei blucerchiati : trovato l’accordo per la risoluzione del contratto : Di Francesco saluta i blucerchiati: non è più l’allenatore della Sampdoria Se nelle ultime ore non si parla d’altro che dell’imminente esonero di Giampaolo e del sì di Spalletti al Milan, arriva proprio in questi minuti la notizia di un importante addio. La Sampdoria e Di Francesco hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto dell’allenatore blucerchiato. Manca ancora l’annuncio ufficiale del ...

Verona-Sampdoria 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : sprofondo blucerchiato [FOTO] : Verona-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il secondo match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Verona e Sampdoria che si sono affrontate in una partita molto importante per la salvezza. Continua l’ottimo momento per la squadra di Juric che può essere considerato come una bella sorpresa di questo avvio di stagione, sempre più in crisi invece la squadra di Di Francesco, ...

Sampdoria-Inter 1-2 live : accorciano i blucerchiati - Jankto la riapre : Sampdoria-Inter live – Dopo la partita tra Juventus e Spal continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, in campo l’Inter che dovrà vedersela nell’insidiosa trasferta contro la Sampdoria. Partenza sprint della squadra di Antonio Conte che ha conquistato cinque vittorie consecutive ed adesso non ha intenzione di fermarsi, l’intenzione dei nerazzurri è quella di mandare un ulteriore ...

LIVE Sampdoria-Inter 0-0 - Serie A in DIRETTA : aggressivi i blucerchiati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12′ Lautaro Martinez in velocità salta Chabot sulla fascia sinistra ma prima del cross viene anticipato da Bereszynski. 10′ Giallo per Bastoni che ferma con un fallo tattico Emiliano Rigoni. 9′ Richiamo dell’arbitro per Chabot, fallo su Lautaro Martinez a centrocampo. 7′ Gioca molto bene in questo inizio la Sampdoria con fraseggi stretti e possesso palla. 5′ ...

Sprofondo blucerchiato : Ultima, a pari merito con la Spal, ma ultima. La Sampdoria è la sul fondo, grazie ai tre punti che le erano stati concessi con grazia dal Torino alla quarta giornata e che sono stati subito restituiti in un impeto di generosità alla Fiorentina: sconfitta per 2-1 nel turno infrasettimanale, viola che