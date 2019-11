For All Mankind | quando la Nasa arrivò seconda sulla Luna

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Niccolò Sandroni For All, nuova serie tv di Apple, racconta la storia della corsa allo spazio in chiave ucronica, con i russi che arrivano per primiApple riscrivere la storia delle missioni spaziali con For All, la sua nuova serie tv originale di genere fantastorico. Il racconto ucronico sta prendendo sempre più campo nelle serie tv. In questi giorni arriva la quarta ed ultima stagione de L’Uomo nell’Alto Castello, di Amazon Prime Video, basata sul racconto del guru della fantascienza Philip K. Dick. Quasi contestualmente Apple rilasciasua appena nata piattaforma streaming Apple TV+ nuovi prodotti originali e tra questi c’è qualcosa di simile: For All. Come per la serie basata sul libro di Dick “La svastica sul sole”, anche in For All, ambientata a cavallo degli anni '60/'70, assistiamo ad un diverso svolgimento della ...

7balda : Grazie a tutti per gli auguri!!! ?? È stata una bella giornata / Thank you all for your good wishes!! It was a nice… - LaborAngelica : @jquillosaaaa HAHAAHHAHA all for one - Alex43295047 : RT @santamaria_real: ?? GANG BANG TUTTA ITALIANA! ?? In Bologna so many cock all for me! -