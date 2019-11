Diffamò Matteo Salvini | Don Giorgio De Capitani condannato Dovrà pagare 7500 euro di

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) DonDe, 81 anni, sacerdote delle Brianza Lecchese, è statodal giudice di Lecco, Nora Lisa Passoni, per aver diffamato il leader della Lega,. La vicenda risale al 2015, quando il sacerdote pubblicò sul suo blog e sui social post ritenuti diffamatori nei confronti diche lo querelò. Lo scorso 23 ottobre, assistito dall’avvocatessa Chiara Eccher, si era presentato in tribunale a Lecco e aveva risposto alle domande del Pm Paolo Del Grosso e degli avvocati Emiliano Tamburini e Marco Rigamonti, legali del sacerdote. In una nuova udienza è stato sentito il teste chiave, Luca Morisi, responsabile della comunicazione del leader della Lega, e la deposizione di don De. Il pm ha chiesto la condanna a una pena pecuniaria di 10mila, mentre la difesa ha invocato l’assoluzione ...

