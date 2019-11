Antimafia | Csm si divide sulle nomine | alla fine passa Nico Gozzo Fu pm del processo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) La procura nazionaleha tre nuovi sostituti: sono Dome, sostituto procuratore generale a Palermo, Giuseppe Gatti, pm a Bari, e Roberto Maria Sparagna, pm a Torino. Li ha nominati il Consiglio superiore della magistratura, che però si è diviso di nuovo come già era successo per il nuovo procuratore generale della Cassazione. E a sorpresa è spuntato il nome di, già pm a Palermo, dove tra le altre cose ha rappresentato la pubblica accusa ala Marcello Dell’Utri, e poi aggiunto a Caltanissetta, dove fece riaprire i processistragi di Capaci e via d’Amelio. Da aggiunto a Caltanissettaè stato tra gli inquirenti che scoprì il depistaggio delle prime indagini sulla strage Borsellino e legato alle dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino. Il suo nome non era nella rosa iniziale proposta dCommissione per gli incarichi ...

