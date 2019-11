3mila euro per un asciugamano e 2mila per una bici | maxi indagine per truffa

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) I Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno denunciato peraggravata 17 persone, residenti in tutta Italia, già noti per il medesimo reato, per la cosiddettadel Postamat. Le vittime, residenti a Sacile, Brugnera (Pordenone), Godega di Sant’Urbano e Gaiarine (Treviso), che avevano posto in vendita materiale on line venivano contattate da sedicenti compratori che le convincevano a procedere con il pagamento attraverso un collegamento diretto con gli sportelli Postamat. Ma il risultato dell’operazione era l’opposto di quanto desiderato: il venditore invece di ricevere un accredito dell’ammontare pattuito, venivato con addebiti per la medesima cifra e a volte per importi anche molto superiori.Tra i casi più eclatanti, una donna di 30 anni, di Venezia, che hato milleper l’acquisto di una stufa a legna; un uomo, ...

