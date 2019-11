Video Fdi su stranieri e case popolari | presentato esposto a Garante

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 11 novembre 2019) È statounaldella privacy contro Galeazzo Bignami e Marco Lisei, i due esponenti bolognesi di Fratelli d'Italia che - nei giorni scorsi - si sono filmati mentre passavano in rassegna nomi e cognomi di famiglie di origine straniera sui citofoni dellea Bologna, e hanno poi pubblicato ilsu Facebook. A rivolgersi alè stata l'avvocato Cathy La Torre, promotrice del network “Odiare ti costa” che intenta azioni legali contro le offese via web. A favore dell’è anche Alessia Morani, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo Economico. Intanto Galeazzo Bignami, uno dei due esponenti di Fdi protagonisti del, ha spiegato con un secondosui social che la denuncia non era contro le persone straniere ma verso le scelte del Pd. Ildegli esponenti di Fratelli d’Italia Insieme al deputato Bignami, ex Forza Italia, nel ...

giornalettismo : Gli alloggi popolari a #Bologna sono stati regolarmente assegnati. Poco importa alla propaganda sovranista che deci… - fanpage : Bologna, i due esponenti di Fdi e la video-schedatura degli stranieri nelle case popolari - agorarai : 'Lo Stato è il primo debitore nei confronti dei privati. I piccoli imprenditori ancora aspettano pagamenti dallo St… -