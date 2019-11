Oggi il transito di Mercurio | tutto quello che c’è da sapere | come e quando vedere il

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) L’11 novembre 2019 nei cieli italiani va in scena, nuvole permettendo, ildidavanti al Sole. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e per il prossimo dovremo attendere un bel po’, fino al 13 novembre 2032., distante dalla Terra poco più di 100 milioni di km, apparirà sul brillante disco solareun piccolo neo che si sposterà molto lentamente, compiendo il suo tragitto in cinque ore e mezza. Dato il ridotto diametro apparente di, ilnon sarà visibile ad occhio nudo: per godersi lo spettacolo sarà necessario dotarsi di un buon binocolo o di un ...

