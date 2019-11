LIVE Nadal-Zverev 2-3 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | break Zverev! Nadal in difficoltà

Fonte : oasport

(Di lunedì 11 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Non riesce la serve&volley ava facilmente a segno col diritto. 40-30 Bellissimo diritto a una mano su cui il tedesco arriva ma che non riesce ad indirizzare bene. 30-30 Out il rovescio di. 15-30 Spinge bene col diritto il tedesco, nel corridoio la risposta del #1 al mondo. 15-15 Splendido diritto lungolinea diche pizzica appena le righe. 15-0 Ottimo diritto mancino all’angolo di, la risposta del tedesco va dritta nel corridoio. 4-2 Ancora un brutto errore di, in ritardo con l’impatto sulla pallina, messo indal terreno veloce. 40-15 Lungo questa volta il suo diritto. 40-0 Quinto ace del tedesco che sta martellando. 30-0 Ennesima prima vincente.insulle risposte. 15-0 Servizio vincente per il tedesco. 2-3!! 3 errori di fila per ...

