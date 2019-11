Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il cast diper gliB&B E’ tutto pronto per il debutto diPer GliB&B, in onda su Real Time a partire da stasera, dal lunedì al venerdì, alle 20.10. Spin off dello storico programma della rete Discovery, la nuova versione si concentrerà – come il titolo stesso suggerisce – sui Bed & Breakfast italiani con il chiaro intento di eleggere i più meritevoli del settore. Come DM anticipato, i tre giurati della prima edizione saranno l’attrice e comica Michela, il foodblogger, nonché fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzoe l’interior designer Max, volto noto del canale 31 per la sua precedente partecipazione a Shopping Night Home Edition al fianco di Paola Marella. Il trio inedito andrà dunque a sostituire quello formato, a partire dalla nona annata della versione madre, da Csaba dalla ...

davidemaggio : Cortesie per gli Ospiti B&B al via con Viola, Andreozzi e Biagiarelli in giuria - zazoomblog : Cortesie Per Gli Ospiti B&B al via con Viola Andreozzi e Biagiarelli in giuria - #Cortesie #Ospiti #B&B #Viola… - Notiziedi_it : Cortesie per gli ospiti B&B: quando inizia, giudici, puntate e streaming -