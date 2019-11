Ascolti top Juventus-Milan | secondo match di Serie A più visto della stagione su Sky

Juve-Milan - Ascolti top : più di 2 milioni di spettatori medi : Si è conclusa una domenica più che positiva per Sky. L’attesa era davvero altissima per il positicipo della 12esima giornata di Serie A, trasmesso in diretta esclusiva dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 e la risposta degli abbonati è stata più che positiva: Juventus-Milan è stato infatti […] L'articolo Juve-Milan, ascolti top: più di 2 milioni di spettatori medi è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Ascolti TV | Social Auditel 5 novembre 2019 : Il Collegio fa numeri incredibili e supera anche Borussia Dortmund-Inter nel trending topic : Social Auditel 5 novembre 2019: Il Collegio raggiunge +45.000 Tweet nel trending topic Sono numeri Social pazzeschi per “Il Collegio” che dopo il boom di +33.000 Tweet nella prima puntata raggiunge un nuovo record. Il reality di Rai 2 tocca +45.000 Tweet con l’hashtag ufficiale #IlCollegio ...

Ascolti TV | Social Auditel 2 novembre 2019 : Tu si que vales avanti - Maria ed Emma Marrone boom nel trending topic : Social Auditel 2 novembre 2019: Tu si que vales primo trend dopo la partita, segue Ulisse. Maria (De Filippi) in tendenza con oltre 150.000 Tweet, Emma tocca i 50.000 Continuano gli Ascolti tv record ...

Ascolti TV | Social Auditel 29 ottobre 2019 : Il Collegio record nel trending topic - Titanic fa il doppio di Tweet de “La Strada di Casa 2” : Auditel 29 ottobre 2019: Il Collegio tocca oltre 30.000 Tweet e supera Brescia-Inter Numeri pazzeschi, almeno sui Social, per la prima puntata de “Il Collegio”. Il reality di Rai 2 ...

Ascolti TV | Social Auditel 18 ottobre 2019 : Tale e Quale Show conquista il trending topic con il vincitore Agostino Penna - L’Isola di Pietro parte bene con più di 3.000 Tweet : Social Auditel 18 ottobre 2019: Tale e Quale Show programma più seguito nel trending topic, L'Isola di Pietro 3 buon riscontro, record Bake Off Italia Il vincitore della nona edizione di Tale e Quale ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 ottobre 2019 : Amici Celebrities non ha rivali - Michelle Hunziker e Maria De Filippi alla conquista nel trending topic : Social Auditel 16 ottobre 2019: Amici Celebrities primo trend del mercoledì sera Senza tante sorprese, Amici Celebrities conquista la vetta del trending topic. L’hashtag ufficiale ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 ottobre 2019 : Porta a Porta record con Renzi vs Salvini - raggiunti oltre 40.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 15 ottobre 2019: Porta a Porta primo trend con Matteo vs Matteo Numeri da capogiro per Porta a Porta in occasione del primo confronto televisivo della storia tra Salvini e Renzi. ...

