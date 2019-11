Cucchi | A chi invoca l’esonero di Ancelotti chiedo | “al suo posto chi?”

Cucchi - che fine ha fatto Casamassima? : “Riccardo, è successo un casino: hanno massacrato di botte un ragazzo che hanno arrestato.” E’ con queste frasi che si arriva alla svolta sul caso di Stefano Cucchi. Grazie al “coraggio” e all’”eccezionale determinazione” di Ilaria, la sorella, la capacità e l’onestà di Giovanni Pignatone e di Giovanni Musarò, come scrive l’avvocato Fabio Anselmo sul suo blog. Ma è il 2015 l’anno di svolta, quando il carabiniere Riccardo Casamassima riferisce ...

Caso Cucchi - l’avvocato del maresciallo accusato : “Imputato è un bugiardo e un calunniatore” : Così l'avvocato Piero Frattarelli, difensore del maresciallo Roberto Mandolini, uno dei carabinieri imputati di falso e calunnia nell'ambito del processo sulla morte di Stefano Cucchi: "Tedesco è un bugiardo e un calunniatore". Immediata la replica del legale Eugenio Pini: "Si è trattato di accuse gravi e infondate, che altro non fanno che danneggiare il proprio assistito"Continua a leggere

La7 - Ilaria Cucchi : “Salvini? Dopo un anno non mi ha ancora chiesto scusa. Ma viene nel mio quartiere per la sua campagna elettorale” : “Salvini? Dopo un anno non mi ha ancora chiesto scusa“. Così Ilaria Cucchi risponde a Diego Bianchi, in una intervista trasmessa a “Propaganda Live” (La7), a proposito dell’invito rivolto lo scorso anno dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini alla famiglia Cucchi per un incontro pacificatore Dopo le dichiarazioni offensive del leader della Lega a “La Zanzara” il 5 gennaio ...

'Propaganda Live' - anticipazioni venerdì 1 novembre : ospiti i genitori di Stefano Cucchi : venerdì 1 novembre andrà in onda, su La7, una nuova puntata di 'Propaganda Live'. Il programma, condotto da Diego Bianchi, detto 'Zoro', andrà in onda dalle 21:15. Anche questa settimana saranno tanti i temi che verranno affrontati. Diego Bianchi intervista i genitori di Stefano Cucchi Uno dei momenti più attesi della serata sarà sicuramente l'intervista ai genitori di Stefano Cucchi. Il ragazzo morì in carcere nell'ottobre del 2009 mentre era ...

STEFANO Cucchi - EX MINISTRI E GENERALI CHIAMATI IN AULA/ Difesa 'Processo stalinista' : Processo depistaggi, STEFANO CUCCHI: la famiglia chiama in AULA ex MINISTRI e GENERALI dell'Arma. La difessa attacca 'è un processo stalinista'.

Stefano Cucchi - ministri e generali chiamati a testimoniare : AGGIORNAMENTO 30 ottobre 2019 - Il legale della famiglia di Stefano Cucchi sarebbe pronto a chiamare sul banco dei testimoni due ex ministri della Difesa e sei generali dei carabinieri per sentirli nel processo sui sospetti depistaggi relativi alla morte di Stefano Cucchi: tra i nomi dei politici e ufficiali dell’Arma che nei prossimi mesi potrebbero essere chiamati come testi ci sarebbero, secondo Rainews, gli ex ministri della Difesa ...

Stefano Cucchi - la difesa della famiglia chiama in aula i generali Nistri e Del Sette ed ex ministri della Difesa Trenta e La Russa : Due ex miNistri della Difesa, sei generali dell’Arma, compreso l’attuale comandante generale dei carabinieri e il suo predecessore. Sono le persone che potrebbero presto andare a deporre in aula al processo sui depistaggi delle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. A citarli è la Difesa della famiglia, rappresentata dall’avvocato Fabio Anselmo. Il dibattimento partirà il prossimo 12 novembre. Imputati sono il generale ...

Cucchi - Naso (avvocato di Mandolini) : “Pestato - ma non fu causa morte. Processo stalinista”. E la famiglia lascia l’aula : “Intollerabile cabaret” : “Qui nessuno nega il pestaggio, ma Stefano Cucchi non morì per quelle percosse. Ci sono almeno una ventina di medici le cui perizie hanno parlato di morte improvvisa ed accidentale”. A rivendicarlo, nel corso della sua arringa al Processo Cucchi bis nell’Aula Bunker di Rebibbia a Roma, l’avvocato Giosuè Bruno Naso, legale di Roberto Mandolini, maresciallo imputato per falso e calunnia al Processo sulla morte del ...

Cucchi - l’avvocato di Tedesco chiede l’assoluzione : “Ha difeso Stefano e perderà la divisa” : "Tedesco parte debole di un ingranaggio che ha difeso Stefano Cucchi quando gli altri carabinieri lo pestavano a morte", così l'avvocato del militare che con le sue dichiarazioni ha fatto luce sul pestaggio mortale del geometra romano, incastrando i suoi colleghi, ha chiesto l'assoluzione piena per non aver commesso il fatto.Continua a leggere

Stefano Cucchi - il legale di Tedesco : “Era solo contro tutti - temeva per la propria incolumità. Alla fine perderà la divisa” : “Francesco Tedesco non è rimasto inerte davanti al pestaggio di Stefano Cucchi, lo stavano massacrando di botte. Ha intimato a Di Bernardo e D’Alessandro di smetterla”. Così, nel corso della sua arringa, Eugenio Pini, legale dello stesso Tedesco, ha chiesto l’assoluzione dall’accusa di omicidio preterintenzionale per il suo assistito. Ovvero, l’imputato-testimone che con le sue dichiarazioni ha accusato i carabinieri Alessio Di ...