Bimbo salvato in extremis | stava soffocando con un wurstel

Madre urla disperata - Bimbo rischia di soffocare con un wurstel : salvato così : La testimonianza di Antonio Primavera, l'autista soccorritore che ha salvato la vita ad un bambino che ha rischiato di...

Bimbo di 8 anni cade nel vuoto dall’ottavo piano viene salvato da un condizionatore : Un Bimbo di 8 anni, non si sa per quale motivo, si è affacciato dall’ottavo piano di casa ed è caduto nel vuoto. Il suo volo di decina di metri è finito per miracolo su un enorme condizione d’aria che ha permesso al piccolo di non sfracellarsi sull’asfalto e molto probabilmente morire sul colpo. Il Bimbo è rimasto incastrato durante il tuffo in un condizionatore. Il Bimbo con i piedi a penzoloni è stato salvato da alcuni commessi di un ...

Licata - ingoia una gomma e rischia di soffocare : Bimbo di 3 anni salvato dai carabinieri : I carabinieri di Licata hanno salvato la vita ad un bambino di 3 anni che rischiava di soffocare. I militari erano impegnati in un blitz, che ha portato all'arresto di 24 persone, quando le urla della zia del piccolo hanno attirato la loro attenzione: aveva ingoiato una gomma e non riusciva più a respirare.Continua a leggere

Naufragio Lampedusa - si cerca Bimbo di 8 mesi. Un migrante : “Lo avevo salvato - ho dovuto lasciarlo” : Scende a quattro il numero dei minori dispersi nel tragico Naufragio a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Tra questi due bambini, uno di due anni e l'atro di otto mesi, ma mancano all'appello altre diciassette persone. Continuano le ricerche dei dispersi tramite gli elicotteri della Guardia Costiera, mentre le motovedette sono ancora in porto, ostacolate dalle condizioni di mal tempo.Continua a leggere

Resta incinta e scopre di avere un tumore : “Il mio Bimbo mi ha salvato la vita prima di nascere” : La storia di Katie Bennett, una giovane mamma inglese. Subito dopo il matrimonio, mentre lei e il marito organizzavano la loro luna di miele, ha scoperto di essere incinta. E poco dopo, grazie ai controlli della gravidanza, ha scoperto anche di avere un tumore alla vescica: "Sento che Oscar mi ha salvato la vita".