The Walking Dead 10 porta Daryl e Carol in missione | sono loro i colpevoli della fuga di

(Di sabato 9 novembre 2019) Un nuovo episodio di The10 è dietro l'angolo e con esso anche una novità imnte ovvero Negan in mano ai Sussurratori. Il villain e leader dei Salvatori è scappato da Alessandria per mano di qualcuno che gli ha permesso di lasciare la sua cella, ma per cosa? Non sappiamo ancora bene se ci sia qualcosa di organizzato in questo ma quello che è certo è che Negan si è lasciato alle spalle gli alessandrini e anche il suo lato buono, almeno per quello che ci hanno voluto far intendere. Il villain ha indossato di nuovo la sua giacca e ha preso in mano la sua Lucille per superare i confini dei Sussurratori e trovarsi poi faccia a faccia con Beta e, poi, con Alpha.Il sesto episodio dal titolo "Legami" in onda in Italia lunedì 11 novembre segnerà solo l'iniziorivalità tra Beta e Negan. Quest'ultimo viene bendato eto proprio nel campo dei Sussurratori e il promo ...

