Saviano | L' odio verso Segre è responsabilità di Salvini e Meloni

Fonte : blogo

(Di domenica 10 novembre 2019) "L’Lilianadi Matteoe Giorgia. Lilianaè stata testimone dell’inferno, ma continua ad avere negli occhi la luce di chi non ha rancore. A lei vogliamo somigliare e non a chi avvelena l’Italia con parole di intolleranza e". Questo il tweet pubblicato questa sera da Roberto, che ha anche definito la"due tra i peggiori politici del nostro tempo" la cui "mediocrità non riesce a frenare la loro infinita brama di potere".Il giudizio dello scrittore è durissimo: "Questoe questa ignoranza che questi due guitti stanno diffondendo ha portato a questo picco, cioè all'un simbolo così importante (landr). La democrazia vive grazie a queste testimonianze perché non riaccadano le stesse dinamiche autoritarie. Chi le ha vissute può portare l'allarme meglio di chiunque altro. Parlate di 'prima ...

Adnkronos : Saviano: 'Odio verso Segre è responsabilità di Salvini e Meloni' - Adnkronos : Saviano: 'Odio verso Segre è responsabilità di Salvini e Meloni' - FilippoPrati : RT @ImolaOggi: Meloni risponde all'#odio di Saviano: ''ogni tua dichiarazione è un rigurgito di bile'' -