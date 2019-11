Pioli contro la Juve a testa alta | Suso sta bene

Milan - Pioli non punta il dito contro la squadra : “la strada è quella giusto - mi aspetto di più da Leao” : L’allenatore rossonero ha commentato la sconfitta subita a San Siro contro la Lazio, esprimendo soddisfazione per la prestazione fornita dalla sua squadra Ennesima sconfitta per il Milan che, dopo il successo striminzito ottenuto contro la Spal, cede alla Lazio fornendo una prestazione non tutta da buttare. Parte proprio da qui l’analisi di Stefano Pioli, che non se la sente di puntare il dito contro la propria squadra, colpita ...

Milan - Paquetà contro Giampaolo : “troppa confusione e giocatori fuori ruolo. Meglio Pioli!” : Una vittoria fondamentale in ottica classifica. Ieri sera il Milan ha superato 1-0 la Spal e si è leggermente allontanato dalla zona retrocessione. I miglioramenti sul piano del gioco ce ne sono pochi, nonostante il cambio di allenatore, ma secondo Paquetà con Stefano Pioli qualcosa è cambiato. Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista brasiliano infatti non ha risparmiato le critiche verso Marco Giampaolo. Ecco le sue parole: “Ci ...

LIVE Milan-Spal 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Pioli vs Semplici a San Siro! Scontro-salvezza per uscire dalla crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.53 I rossoneri sperano di fare un regalo a Marco van Basten, che oggi compie 55 anni: la stella che illuminò San Siro, si ritirò a 30 anni per problemi fisici. 20.51 Chi vincerà la sfida di San Siro? Il Milan svolterà oppure resterà nella zona retrocessione? 20.49 Squadre che tra poco entreranno in campo a Milano! 20.47 Le romane invece stanno cominciando ad ingranare: due poker per ...

Pioli scuote il Milan contro la Spal voglio una squadra arrabbiata : "Bisogna essere realisti: il nostro non e' un buon momento ma abbiamo l'occasione per migliorare la classifica e dimostrare di essere migliori

Milan - Pioli alla vigilia dello scontro salvezza contro la Spal : “cambierò qualcosa” : “Noi siamo migliori di quello che stiamo dimostrando, non siamo questi qua e dobbiamo fare uno sforzo ulteriore”. Sono le dichiarazioni di Stefano Pioli in vista dello scontro salvezza di giovedì del Milan contro la Spal, vietato un nuovo passo falso per il club rossonero. “Credo che cambiero’ qualcosa rispetto a domenica scorsa, per vari motivi, per avere una squadra intensa, brillante dal punto di vista fisico e ...

Calendario Milan ottobre - le prossime partite dei rossoneri : esordio contro il Lecce per Pioli : Dopo l’esonero di Marco Giampaolo, c’è grande attesa in casa Milan per l’esordio di Stefano Pioli, chiamato dai dirigenti rossoneri per consentire al Diavolo di rialzarsi e lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Complice la sosta dedicata alle Nazionali, Pioli avrà l’opportunità di insediarsi al meglio per arrivare pronto alla sua prima partita. Ma quale sarà il Calendario dei rossoneri in questo ...

Il primo MIlan di Pioli contro il Lecce senza Piatek e con Conti in difesa (RUMORS) : Dalle prime indiscrezioni, il nuovo MIlan targato Stefano Pioli, scenderà in campo domenica 20 ottobre alle 20,45 contro il Lecce, senza l’attaccante polacco e con il rientro di Conti in difesa. La notizia sta trapelando dagli organi d'informazione vicini all'ambiente rossonero. Liverani, ha l'imbarazzo della scelta e dovrebbe schierare il suo Lecce con il solito modulo teso al bel gioco. Il MIlan scende in campo con il 4-3-3 firmato Pioli In ...

Milan - contro il Lecce si riparte da Suso e Rafael Leao : dubbi a centrocampo per Pioli : Il Milan ripartirà domenica sera dal Lecce e da Pioli. Nonostante sia arrivato da pochissimo sulla panchina rossonera, il nuovo allenatore ha già le idee chiare. Come ha specificato in conferenza la qualità della rosa è sotto gli occhi di tutti. Il posto in classifica è ben al di sotto delle possibilità e delle potenzialità del Milan. Pioli ha detto chiaramente che i calciatori di qualità giocheranno in questo Milan. I riferimenti, in ...

Notizie del giorno – Il Milan di Pioli - la suocera di Dybala contro l’argentino - le ultime di calciomercato : IL Milan DI Pioli – Milan-Pioli, attese novità. Manca solo l’ ufficialità per l’annuncio dell’ex Inter e Fiorentina. Dato il benservito a Giampaolo. Scelta molto discutibile, quella della dirigenza rossonera, dettata dalla poca ambizione e da disaccordo e confusione. Chi si aspetta cambiamenti sarà probabilmente smentito. Nella mentalità, nell’atteggiamento e nel modulo, il nuovo Milan di Pioli avrà ben poche differenze ...

Stefano Pioli al Milan : in corso l’incontro tra i dirigenti rossoneri e l’entourage dell’allenatore : È in corso l’incontro tra i dirigenti del Milan e l’entourage di Stefano Pioli, che dovrebbe portare a limare gli ultimi dettagli e procedere – in un secondo momento – alla firma del contratto. Lo rivela la redazione di Sky Sport, secondo cui il tecnico emiliano si legherà al Milano fino al 30 giugno 2021. Di 1,5 milioni di euro, più eventuali bonus legati al piazzamento in classifica, l’ingaggio di ...

Pioli al Milan - i tifosi insorgono : “Se arriva lui tifo contro” - “Sarebbe peggio della Serie B” : Il Milan è pronto ad accogliere Stefano Pioli. Poche ore e verrà comunicato il cambio di guarda in panchina. Scelta non condivisa da gran parte del tifo rossonero, sia per il suo passato (e le sue dichiarazioni d’amore) all’Inter che per il suo curriculum, che di certo non entusiasma. Non è ancora diventato ufficialmente il nuovo allenatore ma Stefano Pioli è già contestato dai tifosi del Milan. Su Twitter #PioliOut è ...