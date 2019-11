CorSport – Multa ai calciatori azzurri | Koulibaly pagherebbe di più

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Il Corriere dello Sport oggi tenta di tirar fuori le cifre a cui dovrebbero corrispondere le multe che De Laurentiis ha intenzione di comminare airei dell’ammutinamento. Secondo l’accordo collettivo tra la Federazione e l’Associazionele multe dovrebbero avere un importo superiore a quello inizialmente supposto dal presidente «Laconsiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell’inadempimento e non può superare il 25% delle retribuzione mensile lorda». Il quotidiano sportivo ha fatto i calcoli per alcuniI sei milioni netti (e sono dodici lordi) diequivalgono a cinquecentomila euro di stipendio (per dodici buste paga) e fanno centoventicinquemila euro di; qualcosina in meno per Lozano, Insigne e Mertens (che ondeggiano tra i quattro e mezzo annui e i cinque) e poi ...

napolista : CorSport – #Multa ai calciatori del #Napoli, #Koulibaly pagherebbe di più Se dovesse essere realmente comminata la… - sscalcionapoli1 : CorSport – La maxi multa richiama le sirene cinesi: Shangai e Dalian insistono per Callejon e Mertens… - CalcioNapoli24 : -