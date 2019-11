Tutte le spine di Giuseppe Conte 

Fonte : agi

(Di venerdì 8 novembre 2019) Quando ha accettato l'incarico, il presidente del ConsiglioConte sapeva bene che il governo che stava per nascere aveva la sua specificità, per usare un eufemismo. Veniva, d'altra parte, da mesi travagliati in cui si era trovato a fare da pompiere negli scontri infuocati fra gli azionisti gialloverdi. Non poteva certo immaginare, tuttavia, in quale ginepraio stava per infilarsi. E, a tre mesi dal varo del nuovo esecutivo, leper il premier, sono quantomai numerose. Renzi e Italia viva Nonostante affermi a ogni occasione di voler sostenere con lealtà il governo di cui fa parte, Matteo Renzi rappresenta una incognita perConte che, più volte, ha mostrato di mal sopportare il modus operandi del senatore di Rignano. Il giorno stesso del giuramento, Renzi ha annunciato la sua uscita dal Pd e il varo di una nuova formazione politica. Una scelta che, ...

