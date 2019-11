Trono Over | Juan Luis Ciano svela | “Non ho avuto una vita semplice”

Trono Over - Luisa e Salvio oggi : lacrime e confessioni - la nuova vita dopo UeD : Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, oggi al Trono Over il racconto della storia d’amore Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta oggi hanno fatto la loro comparsa durante il Trono Over e hanno spiegato che sta andando tutto molto bene: i due non si sono trovati subito in sintonia ma la storia d’amore ha preso […] L'articolo Trono Over, Luisa e Salvio oggi: lacrime e confessioni, la nuova vita dopo UeD proviene da Gossip e Tv.

Trono Over - Gemma Galgani bacia subito Juan Luis : “Sono emozionata” : Gemma Galgani e Juan Luis: scatta subito il bacio a Uomini e Donne Over E’ terminata da poco una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E anche stavolta è stata Gemma ad aver animato le discussioni all’interno del programma quotidiano di Canale 5. Il motivo? E’ arrivato un nuovo cavaliere a corteggiarla. Lui si chiama Juan Luis ed è originario del Venezuela. L’uomo ha subito rivelato di essere profondamente ...

Sossio e Ursula - ex del Trono Over U&D - presto sposi : '2020 anno giusto per il matrimonio' : Dopo la nascita della piccola Bianca, un nuovo lieto evento attende Sossio Aruta e la sua compagna Ursula Bennardo. intervistato dal settimanale Nuovo Tv, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha dichiarato che il 2020 porterà con sé i fiori d'arancio. Il calciatore, infatti, dopo essere diventato papà della sua prima figlia femmina - aveva già due figli maschi nati da una precedente unione - pare intenzionato a regolarizzare la sua ...

Trono Over Uomini e Donne - il video incastra il cavaliere : “Non mi prendere per il cu**o”. E Maria De Filippi è una furia : Tensioni al Trono Over di Uomini e Donne, dove Valentina Autiero ha manifestato al cavaliere Simone delle perplessità sul suo essere poco deciso e sull’avere comportamenti poco spontanei. L’affascinante nuovo protagonista del dating show di canale 5 ha attirato le attenzioni della veterana Valentina che, finora, non ha ancora trovato il suo principe azzurro e le dame arrivate in trasmissione all’inizio della stagione Deborah, l’altra Valentina e ...

Trono Over - video incastra Simone : Valentina furiosa - anche la De Filippi interviene : Valentina Autiero, il video che smaschera Simone al Trono Over anche Maria De Filippi oggi non ha resistito a dire la sua su ciò che stava accadendo durante il Trono Over: la conduttrice sembra non aver digerito il comportamento di Simone nei confronti delle due Valentina né sembrava felicissima delle reazioni che entrambe stavano avendo […] L'articolo Trono Over, video incastra Simone: Valentina furiosa, anche la De Filippi interviene ...

Uomini e Donne - spoiler Trono Over : serenata per Gemma - Tina chiama per lei un 'dottore' : Ne sono accadute delle belle nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, tenutasi sabato 2 novembre. In tale circostanza, Gemma Galgani è nuovamente finita al centro dell'attenzione. Grazie al nuovo arrivato Juan Luis, la dama torinese sembra aver trovato la felicità. Sabato, stando a quanto riportato da 'Il vicolo delle news', il venezuelano ha sorpreso Gemma con un gesto estremamente romantico che le ha fatto battere forte il ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Over : Nuovi Problemi tra Ida e Riccardo! : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Over: tra Ida e Riccardo le cose tornano ad andare male, ma per Gemma è l’esatto contrario grazie a Jean Louis… Al Trono Over i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Dopo le parole di Jean Pierre a Gemma, che hanno sconvolto la Galgani, visto che l’uomo ha dichiarato di non vedere più di un’amicizia tra loro due, ora per la dama torinese sono arrivo notizie molto positive. ...