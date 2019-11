“Il mio sorriso” Ambra Angiolini | la figlia Jolanda | 15 anni | è tutta sua madre

Angelina Jolie posa nuda a 44 anni : “Il mio corpo ha attraversato molto negli ultimi anni" : Solo un velo trasparente a coprire il corpo nudo. Angelina Jolie ha posato per il magazine Harper’s Bazaar, immortalata dal fotografo Sølve Sundsbø. L’attrice 44enne si è messa a nudo in tutti i sensi, raccontando dettagli della sua vita privata: l’amore per i figli, la difficile separazione con Brad Pitt e l’impegno nel sociale. “Il mio corpo ha attraversato molto negli ultimi dieci anni, ...

Debora Caprioglio sconvolge tutti a “Domande al buio” su Rai1 - l’attrice rivela “Il mio matrimonio è finito” : La famosa attrice Debora Caprioglio è stata ospite delle “Domande al buio” del programma Vieni da me andato in onda su Rai 1 e condotto da Caterina Balivo. l’attrice ha parlato della sua vita privata e in particolare della sua vita sentimentale. Pur soffrendo la famosa attrice ha voluto rivelare che il suo matrimonio con Angelo Maresca è finito. I due si sarebbero lasciati da più di un anno. Debora Caprioglio ha detto che: ...

Malfitano in difesa de La Gazzetta : “Il mio giornale è serie ed onesto” : Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano è intervenuto su Televomero toccando l’agomento del giorno: il rigore non concesso al Napoli Malfitano ha parlato in difesa del suo giornale che è stato l’unico a promuovere l’arbitraggio di Giacomelli. “In merito all’episodio del contato tra Kjaer e Llorente penso che ci poteva stare il rigore, non sono d’accordo con il mio giornale. Però nessuno ...

MotoGp - Lorenzo svela i suoi problemi e ammette : “Il mio futuro è qui - voglio risolvere tutto” : Il pilota maiorchino ha parlato dei suoi problemi e del proprio futuro, rivelando di voler rimanere alla Honda anche nella prossima stagione Prima finisca la stagione, meglio sarà per Jorge Lorenzo, che continua a soffrire enormemente in sella alla propria Honda, chiudendo lontanissimo dalle prime posizioni. AFP/LaPresse Lo spagnolo non ha nessuna intenzione di arrendersi, anche se la situazione si fa sempre più difficile di gara in gara, ...

Halsey ha personalmente confermato di stare con Evan Peters - chiamandolo : “Il mio ragazzo” : È ufficiale The post Halsey ha personalmente confermato di stare con Evan Peters, chiamandolo: “Il mio ragazzo” appeared first on News Mtv Italia.

Calabria - l’affare con le cozze (andato male) tra il mafioso di Taranto e la famiglia di Gattuso. “Il socio era mio padre - non c’entravo nulla” : Doveva essere un progetto che aiutasse l’economia della Calabria. Invece a distanza di ben 13 anni lo stabilimento di depurazione e vendita di prodotti ittici che la famiglia di Rino Gattuso aveva aperto a Corigliano Calabro si è trasformato in una rogna. Nessun guaio giudiziario, ma certamente una storia che colpisce l’immagine dell’ex calciatore del Milan. Compagno di avventura del padre di Ringhio, Francesco Gattuso, era infatti Giuseppe ...

VIDEO Esteban Ocon F1 - GP Messico 2019 : “Il mio rapporto con Leclerc e Verstappen” : Esteban Ocon, intervistato da Sky Sport nel corso della FP2 del GP del Messico 2019 di F1, racconta il suo rapporto con Max Verstappen e Charles Leclerc con i quali ha corso a lungo nelle categorie giovanili e che conosce molto bene. Il pilota francese ex Racing Point, è pronto per tornare nel Mondiale 2020 a bordo della Renault. Andiamo ad ascoltare le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Esteban Ocon ...

L’avvocato di Manduca : “Il mio cliente è stato usato dal Gip di Milano” : L’avvocato di Fabio Manduca arrestato perché ritenuto il responsabile dell’omicidio di Daniele Belardinelli, il tifoso interista morto negli scontri prima di Inter-Napoli, è intervenuto ai microfoni di radio Punto Nuovo. Dario Cuomo ha parlato ancora del suo assistito “Manduca è stato tratto in arresto con l’accusa di omicidio volontario, ci sarà l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Milano per fare in modo che ...

NBA – LeBron James chiude l’argomento Cina : “Il mio obiettivo è essere il leader dei Lakers - non un politico” : LeBron James chiude l’argomento Cina: il 23 dei Lakers si dedicherà al basket giocato senza più parlare di questioni politiche che non lo riguardano La querelle Cina-NBA oscura ancora una volta il basket pre-stagionale. LeBron James negli ultimi giorni è finito al centro di un gran polverone per aver condannato il tweet di Daryl Morey, sottolineando i danni che si possono fare esponendosi pubblicamente senza prima essersi informati ...

Berlusconi fa il cioccolato a Perugia : “Il mio ventitreesimo lavoro” : Nel suo tour elettorale per le elezioni regionali in Umbria, Silvio Berlusconi fa tappa all’Eurochocolate dove si cimenta nella produzione di cioccolatini e scherza davanti alle telecamere: “è il mio ventitreesimo lavoro” L'articolo Berlusconi fa il cioccolato a Perugia: “Il mio ventitreesimo lavoro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Kevin è nato senza tibia. L’appello della mamma : “Il mio unico sogno è vederlo camminare” : La storia di Kevin, quasi di 2 anni di Torino, nato senza tibia a causa di una patologia nota come emimelia tibiale. Dopo essere stato sottoposto ad una lunga serie di interventi, i genitori hanno deciso, per evitare che l'arto gli venga amputato, di volare negli Stati Uniti per essere curato da un luminare: "Sappiamo di bambini che sono guariti e che non solo camminano ma vanno anche in bici. Aiutateci a realizzare il nostro sogno".Continua a ...

“Il mio corpo è cambiato”. Bianca Guaccero - rivelazione in diretta : ecco perché è sempre più magra : Bellissima e senza peli sulla lingua, Bianca Guaccero si è tolta qualche sassolino della scarpa durante l’ultima puntata di Detto Fatto. In questi mesi infatti, la conduttrice è stata al centro di un vero e proprio tiro al bersaglio. Colpa della linea che, secondo alcuni utenti della rete, non sarebbe perfetta. Così, imbeccata da Jonathan Kashanian, ha risposto pubblicamente alle critiche inerenti al suo peso. “Grazie Jonathan, ora ho ...

Al via le riprese di “GlassBoy” - il film ispirato al romanzo Premio Andersen “Il Bambino di Vetro” : Loretta Goggi sarà la dispotica nonna del giovanissimo Andrea Arru Partiranno lunedì 14 ottobre sul Lago di Bracciano le riprese di “GlassBoy”, il nuovo film del regista e sceneggiatore Samuele Rossi liberamente ispirato al romanzo “Il Bambino di Vetro” di Fabrizio Silei, successo editoriale e vincitore del Premio Andersen 2012, il più importante riconoscimento italiano dedicato alla narrativa per ragazzi A distanza di 8 anni dal suo esordio ...