Gazzetta | c’è la questione rinnovi di Mertens e Callejon dietro l’ammutinamento

Gazzetta : dopo ieri sera c’è il rischio che Ancelotti possa dimettersi : ?È stato un post partita denso di eventi quello della gara Champions di ieri sera contro il Salisburgo, la Gazzetta dello Sport ricostruisce l’ammutinamento dei calciatori del Napoli al ritiro imposto dal presidente De Laurentiis Una decisione a sorpresa, che ha trovato l’assenso di Carlo Ancelotti che per evitare commenti a caldo ha preferito non presentarsi in conferenza stampa, prima di recarsi a Castel Volturno con il suo staff. Una ...

C’è un giornale solo al comando : la Gazzetta è l’unica per cui non c’è il rigore su Llorente : È il meraviglioso mondo della Gazzetta dello sport. Che mai come questa volta è scesa in campo come un sol uomo pochi secondi dopo l’episodio del rigore non concesso al Napoli per lo scontro tra Kjaer e Llorente. Il quotidiano di proprietà di Cairo si è immediatamente mosso. Ha subito pubblicato on line la rubrica moviola per asserire che il rigore non c’era, che il comportamento dell’arbitro Giacomelli è stato perfetto. Oggi ...

Gazzetta : su Mertens c’è anche il Borussia Dortmund : La Gazzetta dello Sport torna a parlare del tormentone dei rinnovi di Mertens e Callejon con il Napoli. Una situazione di stallo che non fa altro che alimentare supposizioni e voci. Proprio per questo ieri sono intervenuti sia il presidente De Laurentiis che l’allenatore Carlo Ancelotti, mettendo in chiaro la posizione del Napoli. “Non sono assolutamente disposto a fare uno sforzo importante. Se uno vuole fare le marchette in Cina ...

Gazzetta : non c’è accordo col Napoli per i rinnovi di Mertens e Callejon : Non si scioglie ancora il nodo dei rinnovi di Mertens e Callejon. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è troppa distanza tra le intenzioni del Napoli e le richieste dei due calciatori che hanno il contratto in scadenza. Si tratta già da tempo Se fosse per l’allenatore, i due firmerebbero nell’immediato, ma la fermezza di Aurelio De Laurentiis potrebbe rendere inutile qualsiasi suo tentativo di mettere d’accordo le parti. La situazione ...

Gazzetta : Ancelotti si sarà chiesto come mai con tante rotazioni c’è un calo fisico così evidente : Se onestamente il Napoli visto col Cagliari meritava di vincere, questo del mezzogiorno partenopeo no È tutto racchiuso in questa frase il commento di Maurizio Nicita alla prestazione del Napoli di ieri contro il Brescia Tre punti, un San Paolo finalmente pieno e che spinge la squadra sino all’ultimo minuto, Mertens sempre decisivo sotto porta e Di Lorenzo in costante crescita Queste le uniche note positive del lunch match, il che non può ...