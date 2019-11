Economia circolare | bolla di sapone o futuro?

Ambiente - Costa : “Da gennaio nasce la Direzione ad hoc sull’Economia circolare” : “Con orgoglio italiano inauguro una delle manifestazioni più grandi al mondo sulla green economy, che ospita 1300 aziende. Questo vuol dire che qui a ‘Ecomondo’, a Rimini, l’Italia c’è, con le sue tecnologie, con le sue idee”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa al taglio del nastro di “Ecomondo“, stamane a Rimini. “Una green Italy esiste – ha proseguito il ministro ...

Ecomondo 2019 : Costa annuncia la direzione sull'Economia circolare : Oggi ha preso le mosse l'appuntamento con Ecomondo 2019, che andrà in scena alla fiera di Rimini fino all'8 novembre, con un format innovativo che riunirà tutti i settori dell'economia circolare. Presente il ministro dell'ambiente Sergio Costa che, prima degli stati generali, ha tagliato il nastro di questo evento leader in Europa per la green tecnology e il riciclo.Ecco le sue parole: "Con orgoglio italiano inauguro una delle manifestazioni ...

Rifiuti - tutti parlano di Economia circolare. Ma poi buona parte del riciclo avviene solo su carta : Non so se ve ne siete accorti, ma ormai tutti, anche i peggiori inquinatori, parlano di green economy, di sviluppo sostenibile, di economia verde ecc.; e, soprattutto, negli ultimi tempi si riempiono la bocca con “l’economia circolare“. E allora parliamone un po’. L’economia circolare è un principio, di derivazione comunitaria, con cui finalmente si prende atto che le materie prime del nostro pianeta si stanno rapidamente ...

Prevenzione - impiantistica e depurazione : Utilitalia porta a Ecomondo l’Economia circolare : Criticità e potenzialità nella gestione dei rifiuti industriali, depurazione e valorizzazione dei fanghi, filiera nazionale del rifiuto organico; e ancora biometano, Prevenzione dei rifiuti, economia circolare degli oli vegetali esausti, fabbisogno nazionale di impianti di trattamento e sistemi tariffari alla luce del futuro panorama regolatorio delineato dall’Authority. Sono alcuni dei temi che Utilitalia, Federazione delle imprese idriche, ...

La bioEconomia circolare protagonista a Ecomondo : La bioeconomia circolare sarà protagonista a Ecomondo, da martedì 5 a venerdì 8 novembre alla fiera di Rimini sotto le insegne di Italian Exhibition Group, con tutte le grandi imprese italiane all’avanguardia nel mondo nel settore delle bioplastiche biodegradabili e compostabili. La bioeconomia in Italia si stima generi un valore della produzione di 330 miliardi, oltre il 10% del Pil con due milioni di occupati (Fonte Intesa San Paolo – ...

«Economia circolare - sfida da cogliere» - Gualtieri-Costa - le ricette sulla plastic tax : Cambiare il sistema per renderlo più sostenibile. Di economia circolare, nuovi modelli di sviluppo e mobilità intelligente si è discusso ieri all'Auditorium di Roma in...

Economia circolare - all'Auditorium l'evento organizzato dal Messaggero. Costa : «Niente plastic tax sul materiale riciclabile» : Che cos?è l?Economia circolare? Se ne parla in un grande evento de Il Messaggero all'Auditorium di Roma con i ministri Costa e Gualtieri, aziende, scienziati ed esperti come...

Economia circolare - Cusenza : «Stop ai fanatismi green. Più incentivi - non imposte» : Ieri il Messaggero ha riunito esperti, imprese e membri del governo - insomma i protagonisti del settore - per riflettere su un tema apparentemente ostico ma in realtà padroneggiato quasi...

Economia circolare ad Ecomondo 2019 : Ecomondo: Economia circolare. Saranno le "Beacon Conferences", gli eventi faro, a tracciare il solco dei contenuti scientifici di Ecomondo 2019

Energia - Economia circolare : nuova vita per gli scarti dell’industria siderurgica : Riutilizzare gli scarti dell’industria siderurgica per lo stoccaggio di Energia termica negli impianti solari termodinamici: è la nuova frontiera della ricerca ENEA in materia di economia circolare per un’industria siderurgica verso “rifiuti zero”, realizzata nell’ambito del progetto europeo REslag[1]. Solo in Europa vengono prodotte ogni anno circa 20 milioni di tonnellate di scorie di acciaio: la maggior parte (75%) trova impiego in edilizia e ...

L’alternativa ecologica alla pelle : startup si aggiudica il premio per l’Economia circolare : L’azienda estone Gelatex Technologies si aggiudica il Green Alley Award 2019. L’idea vincente è un’alternativa alla pelle convenzionale prodotta utilizzando gelatina. La giuria è rimasta particolarmente colpita dall’elevato livello di innovazione del prodotto Gelatex Technologies. L’alternativa ecologica alla pelle è realizzata utilizzando gli scarti gelatinosi di scarso valore provenienti dalle industrie della ...