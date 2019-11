È arrivato in Italia Alvin | rapito dalla madre e cresciuto con Isis | l’abbraccio con il

Alvin è tornato in Italia - bimbo portato via dalla madre e cresciuto con l’Isis arrivato a Roma : Il piccolo di 11 anni rapito dalla madre nell'ormai lontano 2014 e portato in Siria dove è cresciuto tra le fila Fodell'Isis a cui la dona si era unita, è tornato in Italia dove a riabbracciarlo ha trovato il papà. Fondamentale il lavoro congiunto di Croce Rossa Internazionale, Mezzaluna Rossa e forze di polizia Italiane per stabilire il necessario corridoio umanitario.Continua a leggere

Alvin arrivato in Italia : il bambino portato in Siria dalla madre per combattere con l'Isis : Alvin Berisha, il bimbo di 11 anni di origine albanese da poco arrivato in Italia, appena sceso dall'aereo è apparso sereno e sorridente. Vestito con jeans, giubbotto blu ed un cappellino...

AppleTV+ - il nuovo servizio di video streaming è arrivato in Italia : Il 1° novembre è arrivato in Italia un nuovo servizio, AppleTV +. Il nuovo servizio a pagamento di video streaming è disponibile anche per le persone che non sono forniti di un dispositivo Apple. AppleTV+ offre la possibilità di guardare i vari contenuti in streaming, sia online che offline, il servizio inoltre è on demand e senza alcuna pubblicità....Continua a leggere

Roma Calcio - la storia di Maissa : arrivato in Italia col barcone - ora è un calciatore della Primavera giallorossa : Sognava il Calcio, sognava l’Italia. Così è partito dal Senegal, è salito su un barcone e ha raggiunto le coste Italiane. Un anno dopo l’As Roma lo ha tesserato e giocherà con la Primavera giallorossa. È la storia a lieto fine di Ndiaye Maissa Codou, un ragazzo senegalese di 17 anni. Il suo sogno lo realizza prima nell’Afro Napoli United, una cooperazione sportiva dilettantistica sociale nata per la promozione dell’integrazione ...

Film in streaming gratis? Ora è possibile : Rakuten TV AVOD è arrivato in Italia : Rakuten lancia il servizio Advertising Video on Demand che permette di guardare Film gratuitamente ma con la pubblicità L'articolo Film in streaming gratis? Ora è possibile: Rakuten TV AVOD è arrivato in Italia proviene da TuttoAndroid.

Amazfit Verge con Alexa in italiano : aggiornamento arrivato : Vi piacciono gli smartwatch? Allora avrete senz'altro sentito parlare di Amazfit Verge, uno dei capolavori di Huami, arrivato anche in Italia e riscuotendo un discreto successo. L'ultimo aggiornamento in rilascio nel nostro mercato è di un'importanza particolare per chi ne possiede un esemplare: con numero build 3.2.6.0, Amazfit OS è pronto ad essere integrato con Alexa, l'assistente virtuale sviluppato da Amazon, naturalmente in italiano. Una ...

Fitbit Versa 2 è arrivato in Italia ed è già disponibile all’acquisto su Amazon : Fitbit Versa 2 è disponibile in Italia, in Edizione Standard ed Esclusiva Amazon al prezzo di listino di 199,95 euro e nella Special Edition a 229,95 euro. L'articolo Fitbit Versa 2 è arrivato in Italia ed è già disponibile all’acquisto su Amazon proviene da TuttoAndroid.

Bobbi Brown è arrivato in Italia : tutto quello che c’è da sapere sul brand e prodotti Must Have : Da makeup artist, uno dei miei sogni è sempre stato quello di avere un kit composto in grande parte dei suoi prodotti. Parliamo di Bobbi Brown, marchio leader per il makeup professionale di altissima qualità. E se fino al 1999 era possibile acquistarlo a Milano, ahimè all’epoca avevo 8 anni e non sapevo che il makeup sarebbe stata la mia vita. Ma andiamo per gradi. Bobbi Brown nasce nel 1991 per mano della stessa makeup artist Bobbi Brown a ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : l’ora delle Fate. L’Italia vuole le Olimpiadi - è arrivato il momento delle 2003 : Scocca l’ora delle Fate. Mancano 48 ore all’attesissimo esordio dell’Italia ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, sabato 5 ottobre (ore 09.00) le azzurre scenderanno in campo a Stoccarda per disputare il turno di qualificazione della rassegna iridata e andare a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (sono in palio nove pass). La missione è alla portata di questa squadra che è stata costruita ...

Basket – Italia - Daniel Hackett si ritira dalla Nazionale : “sono arrivato al capolinea. Adesso Mannion…” : Daniel Hackett annuncia il suo ritiro dalla Nazionale Italiana: il playmaker lascia spazio alle nuove leve come Spissu, Moretti e Mannion Il Mondiale di Basket 2019 è stata l’ultima esperienza di Daniel Hackett con la Nazionale Italiana. Si è conclusa così l’avventura del playmaker del CSKA Mosca in maglia azzurra, con i rimorsi del ko contro la Spagna, poi vincitrice della competizione, ma contro la quale i ragazzi di coach ...