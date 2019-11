Dormire poco per lavorare di più? Non aiuta la produttività

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 8 novembre 2019) Tim CookDonald TrumpJennifer AnistonMichelle ObamaKris JennerSe considerassimo con attenzione tutti i comportamenti dannosi che mettiamo in atto per la carriera professionale, forse d’istinto smetteremmo di(salvo poi renderci conto che anche questa opzione non è poi così raccomandabile). Elenchiamone qualcuno: se lavoriamo in ufficio stiamo ore e ore seduti – spesso in posizioni tutt’altro che raccomandate – fissando uno schermo; saltiamo pasti; talvolta trascuriamo amicizie e famiglia, privandoci di momenti che forse non torneranno; ignoriamo il nostro ritmo, fisico e mentale, costringendoci a produrre, a fare sempre di. I risultati non si fanno attendere: come ogni abuso, l’eccesso di lavoro, il cosiddetto workaholism, presenta prima o poi il conto. E fra le voci dello scontrino si leggono in genere analista, osteopata e life coach. Siamo saliti su una ...

wolfofacmilan : C'è scritto ' A tra poco ' guai a voi se andate a dormire o cambiate canale #Adrian - taevelte : tra poco me me vado a dormire, tanto che sto sveglia a fare se mi sto addormentando - harryyftgucci : Io tra poco andrò a dormire. @Harry_Styles se fai qualche stronzata ti vengo a prendere. -