Cagliari | Joao Pedro rinnova fino al 2023 Maran promette | “Europa? Mi tatuo i 4 mori”

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Cagliari-Bologna 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Joao Pedro-Simeone coppia perfetta [FOTO] : Cagliari-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Il Cagliari per sognare l’Europa, il Bologna per ricercare la continuità dopo un periodo così così. Questi i rispettivi obiettivi sardi ed emiliani in riferimento al match della Sardegna Arena valevole per la 10^ giornata di Serie A. Gara appena terminata, i ragazzi di Maran vincono ancora trascinati dalla solita coppia Joao Pedro-Simeone. Emiliani, che erano passati in vantaggio con ...

Roma-Cagliari 0-1 - la Diretta Joao Pedro dal dischetto : Si affrontano quest'oggi alle ore 15 per la 7a giornata di Serie A Roma e Cagliari, al momento rispettivamente a 11 e 10 punti in classifica. Padroni di casa corsari nello scorso turno, 0-1 sul...

Probabili formazioni 6^ giornata : Cagliari-Verona - Joao Pedro con Simeone - fuori Nainggolan. Milan-Fiorentina - gioca Leao : Probabili formazioni 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di campionato. Aprirà le danze la sfida tra Juventus e SPAL con bianconeri chiamati a confermare l’ottimo inizio di stagione nonostante alcune difficoltà. Ferraresi pronti a giocarsi le loro chance evitando di recitare la parte di vittime sacrificali. Particolare attenzione anche alla sfide tra Sampdoria-Inter […] L'articolo Probabili formazioni 6^ giornata: ...

Probabili formazioni 4^ giornata Serie A : Cagliari-Genoa - Joao Pedro e Castro dal 1' - c’è Ghiglione : Probabili formazioni 4 giornata– Tutto pronto per il calcio d’inizio della 4^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Cagliari e Genoa, match in programma alla Sardegna Arena alle ore 20:45. Padroni di casa reduci dall’ottimo successo contro il Parma, ospiti pronti a riscattare la sconfitta beffa rimediata nell’ultimo match contro l’Atalanta. 4^ […] L'articolo Probabili formazioni 4^ giornata Serie ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Cagliari-Genoa 3-1 : Simeone - autogol e Joao Pedro - esplode la Sardegna Arena : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. Rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Cagliari-Genoa 3-1: Simeone, autogol e Joao ...