Bper | in primi 9 mesi utile netto consolidato gruppo a 522 | 9 mln

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Roma, 8 nov. (Adnkronos) –ha chiuso inovedell’anno con undel periodo pari a 522,9 milioni, un dato questo non direttamente confrontabile con il risultato dello stesso periodo dello scorso anno (358,1 milioni di euro che includeva utili non ricorrenti realizzati su titoli di debito). Sull’dei novehanno inciso rilevanti componenti straordinarie tra cui nel terzo trimestre, il badwill provvisorio generato dall’acquisizione di Unipol Banca pari a 353,8 mln e maggiori accantonamenti su crediti anche in coerenza con la prevista accelerazione del processo di de-risking; nel primo semestre, altre componenti negative per complessivi 22,9 mln. Lo rende notodopo che il Cda ha esaminato e approvato i risultati individuali della Banca e consolidati dial 30 settembre 2019Il risultato della gestione operativa è ...

