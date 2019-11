«Basta con i bacetti» | l' inferno della bimba vittima del prete-orco

"Ma ascolti Radio Zeta?" : gaffe di Sfera EbBasta con Malika Ayane - : Serena Granato Nel terzo Live show di X factor 13, Sfera Ebbasta sarebbe diventato protagonista di una clamorosa gaffe con Radio Zeta, la Radio sorella di Rtl 102.5, che è Radio partner di X factor Lo scorso giovedì 7 novembre è stata trasmessa la nuova puntata di X factor, il talent-show di Sky Uno e condotto da Alessandro Cattelan. Il nuovo appuntamento tv ha visto ancora una volta i coach Malika Ayane e Sfera Ebbasta protagonisti ...

“Vi spiego come personalizzare il guardaroba : per essere più belli Basta scegliere il colore giusto” : la consulente d’immagine Rossella Migliaccio e i segreti delle star - da jLo a Chiara Ferragni : Volete comprare un nuovo cappotto ma siete indecisi se prenderlo nero o beige? State già pensando al cenone di Capodanno e non sapete se osare con le paillettes? Avete un colloquio di lavoro e volete fare bella impressione? O ancora, si sposa il vostro migliore amico e siete indecise se puntare su un abito o un completo con pantalone? Chiedetelo su Instagram a Rossella Migliaccio e avrete la risposta giusta. Napoletana d’origine ma ...

“Basta!”. Gemma Galgani contro tutti - la dama è furiosa e tira in ballo ancora Giorgio Manetti : Trono over con ancora Gemma Galgani al centro dell’attenzione. La dama, ancora in cerca dell’amore e per questo spesso oggetto delle attenzioni di Tina Cipollari, si è sfogata della situazione degli ultimi mesi attaccando Jean Pierre. Nel corso della sua intervista, la Galgani ci tiene a precisare di non essere alla ricerca di un sostituto di Giorgio Manetti, come in molti potrebbero pensare. La dama di Torino, infatti, sottolinea che Jean Luis ...

Il futuro della contraccezione - Basta un cerotto applicato per un minuto : Un team di ricercatori guidati dal Georgia Institute of Technology, ha condotto uno studio pubblicato su Science Advances che potrebbe aprire la strada al futuro della contraccezione: è stato sviluppato un cerotto che offre protezione per un mese, applicandolo e rimuovendolo solo dopo un minuto. La ricerca è stata condotta al momento sui topi: si tratta di un patch in grado di somministrare i farmaci senza dolore e rapidamente. Il cerotto ha una ...

Ilva - M5S spaccato. Ira di Di Maio con i pugliesi : «Ora Basta o vi porto al voto» : «Allora, ora basta: se il gruppo si spacca sull?Ilva, ne prendo atto politicamente e si ritorna al voto. Io non vado avanti così. E non mi faccio mancare di rispetto in questo...

X Factor 13 : Sfera EbBasta compie una gaffe nei confronti di Radio Zeta - l'emittente risponde : Nel terzo live di X Factor 13 il pubblico ha assistito ad un episodio mai accaduto nella storia del talent show, coinvolge uno dei suoi giudici Sfera Ebbasta che, durante un confronto con Malika Ayane avvenuto al termine dell'esibizione di Lorenzo Rinaldi, si è lasciato andare ad un commento al veleno nei confronti di Radio Zeta.Il trapper dà la sua opinione sulla performance "Vorrei vederti in qualcosa di più giovane", la Ayane (Under ...

Immobile non Basta - il Celtic beffa la Lazio sul finale : biancocelesti con un piede fuori dall’Europa League : Lazio incostante, il Celtic ne approfitta, trionfa 1-2 beffando i biancocelesti sul finale e ottenendo la qualificazione Amaro ko questa sera all’Olimpico di Roma per la Lazio nella sfida contro il Celtic valida per il quarto turno di Europa League: dopo un buon inizio dei padroni di casa, subito a segno con Ciro Immobile al 7′, una serie di errori hanno compromesso la partita, diventando fatali per il team guidato da Inzaghi. ...

Rifiuti : Cappello (M5S) - 'Non abbiamo fatto alcun accordo con Miccichè - Basta falsità' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "Io non ho fatto alcun accordo con Miccichè, vorrei che fosse chiaro. Miccichè la deve smettere di continuare a dirlo. basta con queste falsità. Non abbiamo fatto un accordo né sui cinque articoli né sull'uso del voto segreto della riforma sui Rifiuti". Lo ha detto all'

CorSport : le regole contro il razzismo? Esistono già - dal 2003 - Basta applicarle : Le regole contro razzismo e violenza negli stadi? Esistono già. Dal 2003. Non ne servono altre, vanno solo applicate quelle, scrive il Corriere dello Sport. Ad esempio il biglietto nominativo. Già esiste, scritto e normato. Come la corrispondenza tra quel biglietto ed il posto occupato allo stadio. Anche le telecamere, due, per la precisione, una per una panoramica di insieme e l’altra per lo zoom, sono già previste, insieme ai microfoni ...

‘Ndrangheta - il padre contro il figlio che collabora con i magistrati : “Sto Bastardazzo ha voluto rovinarci” : “‘Sto bastardo di merda ha voluto rovinarci. ‘Sto bastardazzo di merda”. La notizia del pentimento del figlio non era stata presa per niente bene dal padre, uno dei capi della ‘Ndrangheta a Volpiano, paesone in provincia di Torino. “Io la notte non sto dormendo. Penso a tutte le cose. Non ci poteva fare una cosa di queste. Questo è odio cieco”. E con quelle parole Saverio Agresta, originario di Platì (Reggio Calabria), si sfoga con la figlia, ...

Governo - Franceschini lancia un nuovo patto con M5s e Renzi : “Basta furbizie - serve unità” : Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, lancia un "duplice patto" rivolgendosi a Movimento 5 Stelle e Italia Viva: "serve un patto di metodo: le eventuali modifiche alla legge di Stabilità andranno preventivamente concordate nella maggioranza. Senza furbizie e in modo collegiale, abbandonando l'idea di voler sconfiggere il partner di Governo".Continua a leggere

Maxi concorso al Comune : 201 posti a tempo indeterminato - Basta il diploma : Il Comune di Milano ha indetto una selezione pubblica per assumere a tempo indeterminato 201 istruttori dei servizi...

Manovra - Fioramonti : “3 miliardi per la scuola o lascio il posto a un altro. Basta con i vincoli delle ‘manine burocratiche’ - bisogna investire” : “Stiamo vivendo un momento storico e abbiamo un’occasione irripetibile: un governo progressista può e deve sincronizzare l’Italia sull’orologio delle nazioni più progredite, che da anni hanno già fatto quello che io provo a proporre. A partire da un finanziamento importante, continuo e puntuale a ricerca, università e scuola”. Così il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, che lancia un ultimatum dalle pagine di ...