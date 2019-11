Allevamento abusivo in porto | sequestrati oltre 30 quintali di mitili

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Undiall’interno delmercantile della Spezia è stato scoperto dai finanzieri della sezione operativa navale in un’area demaniale, adibita al ricovero di attrezzature e natanti. Al di sotto dei pontili erano occultate centinaia di ‘reste’ a un metro di profondità, allevati in acque non idonee: i sommozzatori della stazione navale di Genova ne hanno rimosso30, ancora giovani e in fase di accrescimento. I ‘muscoli’ sono stati ispezionati con la collaborazione del personale dell’Asl 5 e suddivisi tra prodotto da conferire in discarica, perché dentro involucri di plastica, e da rigettare in mare perché vitali. Immessi sul mercato avrebbero fruttato 45 mila euro. Ai responsabili dell’una sanzione che può arrivare a 1500 euro e il sequestro del pescato; contestate anche ...

celi_cristiano : RT @CrisciGloria: Scoperto allevamento di cani abusivo: cinque bully avevano le orecchie tagliate - Roseinfiore : RT @CrisciGloria: Scoperto allevamento di cani abusivo: cinque bully avevano le orecchie tagliate - annamariamoscar : CASTELVOLTURNO (CE), SEQUESTRATO ALLEVAMENTO ABUSIVO -