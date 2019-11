Terremoto in Abruzzo di 4 4 | avvertito anche a Roma e Napoli «Gente in strada nella

Terremoto - forte scossa tra Lazio e Abruzzo : paura da Roma a Pescara - epicentro al confine Sora-Balsorano. Sesto grado Mercalli - si temono danni : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito alle 18:35 di oggi pomeriggio l’Italia centrale, al confine tra Lazio e Abruzzo. La scossa si è verificata a 14km di profondità tra Sora e Balsorano, tra le province di Frosinone e L’Aquila, ed è stata distintamente avvertita su tutto il territorio laziale e abruzzese, da Roma a Pescara. Nelle aree epicentrali, la gente impaurita è fuggita dalle proprie abitazioni e si è riversata ...

Appennino : sequenza di lievi scosse di Terremoto tra Lazio e Abruzzo (Sora) : Una debole sequenza sismica è avvenuta tra ieri sera e la notte sull'Appennino centrale, esattamente sul confine tra Abruzzo e Lazio. Secondo i dati dell'INGV sono state registrate tre scosse di...

Terremoto in tempo reale nuova scossa tra Lazio e Abruzzo - trema la terra a Sora : La terra nelle prime ore di stamattina ha tremato sia nel Lazio che in Abruzzo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato un Terremoto a 7 chilometri da Sora in provincia di Frosinone nel Lazio. L’evento sismico, di magnitudo 2.5, si è verificato alle ore 4,39 di oggi. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 5 chilometri da BalSorano in provincia dell’Aquila a una profondità di chilometri 14 dalla crosta ...

Abruzzo : scossa di Terremoto vicino L'Aquila nel pomeriggio : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita oggi 12 ottobre 2019, precisamente alle 14.30, sull'Abruzzo settentrionale, nelL'Aquilano. Stando ai dati giunti dai sismografi...