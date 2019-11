Roma | rammarico Fonseca | “Anche questa volta il gol subito nel finale è ingiusto”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) “Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, anche se non ci sono state tante occasioni. Molto meglio nella ripresa, dove abbiamo creato di più e controllato bene. Il gol alla fine non è giusto, così come non lo era all’andata. Ma il calcio è questo e dobbiamo pensare a vincere alle prossime. Dobbiamo fare meglio negli ultimi 16 metri, abbiamo fallito 5-6 occasioni”. Queste le parole, a Tv8, del tecnico dellaPaulodopo la sconfitta nelin casa del Borussia Monchengladbach.L'articolo: “Ancheil golnelè ingiusto” CalcioWeb.

