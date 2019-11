Puglia | a way of life | un workshop a 360 gradi sul turismo sostenibile

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Lapiace e fa registrare un trend in crescita di tutti gli indicatori del settore turistico. Negli ultimi cinque anni, gli arrivi sono aumentati del 27,5% con una crescita dall’estero del 71%. A salire è anche ilmento verso la regione: nell’ultimo anno, le recensioni online (+46%) palesano un sentimento positivo di oltre l’86%. Un successo, questo, che è frutto di investimenti, interventi mirati e una promozione che hanno valorizzato il territorio al punto da farlo divenire una top destination. Questo il tema del, a way of’ che avrà luogo venerdì 15 novembre a partire dalle ore 10:00, a Roma, presso la sala conferenze della Stampa Estera in Italia. Laè nota per il suo straordinario patrimonio paesaggistico, architettonico, culturale e si caratterizza anche per la sua forte vocazione identitaria, per la sua creatività, per la storica ospitalità ...

Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Workshop alla Stampa Estera di Roma sullo stile di vita in #Puglia, sempre più ricercato da… - RestodelGargano : Puglia, a way of life… che piace: crescono i turisti alla ricerca dello stile di vita pugliese… -