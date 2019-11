Nike React Infinity Run | l’evoluzione percorre lunghe distanze

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 7 novembre 2019)RunRunRunRunRunCorrere, per molti, significa semplicemente indossare l’abbigliamento tecnico giusto, infilarsi un paio di scarpe da running e uscire di casa. Ma non è proprio così. Perché la scelta della scarpa non è solo importante, ma addirittura fondamentale: il modello giusto, infatti, non solo può migliorare una prestazione, ma addirittura prevenire eventuali infortuni. Soprattutto se si corre veloci. Mi perdonerete il gioco di parole, ma per fortuna gli infortuni si possono evitare. Lo sa bene, che con la nuovaRun va dritta verso l’obiettivo. Ma partiamo dall’inizio, ovvero quando il brand , nel 2017, lanciò Zoom Vaporfly 4% nel 2017: una scarpa concepita per migliorare i record personali e superare i propri limiti, privilegiando l’economia ...

alessiojacona : due chiacchiere con Jay Worobets, direttore della ricerca sulle calzature per il Nike Sport Research Lab Nike React… - MilanoCitExpo : Nike React Infinity Run, come nasce la scarpa che protegge dagli infortuni #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - runnersworldITA : I preziosi studi condotti sulla Vaporfly 4% miscelati a un modello più pratico e poppolare come la React. Nasce da… -