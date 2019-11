Next Gen ATP Finals 2019 – Cala il sipario sul Girone A | ecco chi sarà l’avversario di

Sinner-Kecmanovic - semifinal NextGen 2019 : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Jannik Sinner affronterà il serbo Miomir Kecmanovic nella semifinale delle Next Gen ATP Finals 2019. Il tennista italiano, già certo del primo posto nel gruppo B indipendentemente dal risultato del match di stasera contro il francese Ugo Humbert, incrocerà lo slavo che oggi ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina garantendosi così il secondo posto nel gruppo A alle spalle dell’australiano Alex de Minaur che attenderà il vincente ...

NextGen 2019 - la nuova classifica di Jannik Sinner : l’azzurro è in semifinale ma non ci sono punti per il ranking ATP! : Jannik Sinner sta incantando all’Allianz Cloud di Milano dove si stanno disputando le Next Gen ATP Finals, l’azzurro ha demolito lo statunitense Frances Tiafoe e lo svedese Mikael Ymer nei primi due incontri giocati sul cemento indoor meneghino ed è così riuscito a qualificarsi alle semifinali del torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti under 21. L’altoatesino occupa attualmente la 95esima posizione del ...

NextGen 2019 - quanti soldi ha già guadagnato Jannik Sinner? Malloppo interessante e se vincesse il torneo… : Jannik Sinner è già certo della qualificazione alle semifinali delle Next Gen ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto tennisti under 21 della stagione. L’azzurro ha sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe e lo svedese Mikael Ymer con una facilità imbarazzante e ha così staccato il pass per la fase a eliminazione diretta di questa kermesse che si sta disputando all’Allianz Cloud di Milano, il 18enne ha espresso un gioco di ...

Next Gen ATP Finals 2019 – Sinner non guarda troppo in là : “voglio vincere anche la terza sfida del girone” : Sinner motivato a far bene alle Next Gen ATP Finals 2019, ma il giovane azzurro rimane con i piedi per terra Le Next Gen ATP Finals 2019 sorridono a Jannik Sinner: il tennista italiano, che sta giocando davanti al suo pubblico, a Milano, ha staccato il pass per le semifinali del prestigioso torneo dedicato ai migliori giovani del circuito, aggiudicandosi le prime due partite. “Voglio vincere anche la terza partita del girone (oggi ...

VIDEO Sinner-Ymer : video - highlights e sintesi NextGen 2019. Dominio assoluto dell’azzurro : E’ uno Jannik Sinner stellare alle Next Gen ATP Finals 2019 in corso di svolgimento a Milano. L’altoatesino si è qualificato per le semifinali con un turno d’anticipo dopo aver nettamente sconfitto in tre set lo svedese Mikael Ymer. Un vero e proprio Dominio quello di Sinner, che ha offerto un’altra grande prestazione dopo quella all’esordio contro l’americano Frances Tiafoe. Qui di seguito gli highlights del ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : Tiafoe-Ymer vale la semifinale - tutto aperto nel gruppo A. Sinner già qualificato : Terza ed ultima giornata nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2019. Il solo Jannik Sinner è già sicuro di accedere alle semifinali e anche il suo avversario odierno, il francese Ugo Humbert, conosce già il proprio destino. Infatti l’altoatesino ha vinto due partite, mentre il transalpino le ha perse entrambe e non ha possibilità di accedere al turno successivo. Sinner-Humbert è dunque un match con nessun valore per la classifica ...

NextGen 2019 - calendario partite di oggi (7 novembre) : programma - orari e tv : Si gioca oggi la terza e ultima giornata della fase a gironi delle NextGen ATP Finals indoor al Palalido di Milano, riservate ai migliori otto tennisti Under 21 del mondo. Il primo match comincerà alle 14.00 e vedrà di fronte il favorito del torneo, l’australiano Alex De Minaur, che è vicino alla qualificazione alle semifinali, e il norvegese Casper Ruud, che è sfavorito ma si qualificherebbe in caso di successo. A seguire il serbo Miomir ...

Sinner-Humbert - NextGen 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Yannik Sinner conclude quest’oggi (non prima delle ore 21.00, diretta tv su SuperTennis) la prima fase delle Next Gen ATP Finals di tennis. Sull’hard indoor dell’Allianz Cloud di Milano, il giovane altoatesino, grazie alle due vittorie contro l’americano Frances Tiafoe e lo svedese Mikael Ymer, ha già ottenuto la qualificazione alle semifinali. La sfida odierna contro il francese Ugo Humbert sarà dunque utile per dar ...

NextGen 2019 : Jannik Sinner contro Ugo Humbert per chiudere in bellezza il girone : contro il francese Ugo Humbert Jannik Sinner, già qualificato per le semifinali delle NextGen ATP Finals di Milano con un turno di anticipo, può chiudere alla grande, perché privo di responsabilità, un girone di qualificazione che finora ha giocato da fenomeno. Nelle prime due partite il 18enne altoatesino di Sesto in Pusteria ha battuto nell’ordine lo statunitense Frances Tiafoe cedendogli il primo miniset e poi giocando da fenomeno gli altri ...

NextGen 2019 - Jannik Sinner : “Contento della vittoria - un’emozione giocare a Milano. Sempre in campo per vincere” : Jannik Sinner ha ha travolto lo svedese Mikael Ymer per 4-0, 4-2, 4-1 e si è così qualificato alle semifinali delle Next Gen ATP Finals 2021, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti under 21. L’azzurro si è letteralmente scatenato all’Allianz Cloud di Milano e si è imposto in meno di un’ora di gioco, esprimendo un tennis spumeggiante e davvero molto convincente. Il 18enne tornerà in campo domani sera per ...