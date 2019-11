LIVE Sinner-Humbert 3-4 4-3 2-4 1-2 | NextGen Finals 2019 in DIRETTA | il francese adopera

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 In trance agonistica: altro diritto a tutto braccio. 30-15 Risale l’italiano con il servizio. 0-15 Stecca con il dirittoormai scoraggiato. 1-3conferma il break:appeso ad un filo. 40-15 Grande prima seguendo la curva verso sinistra. 30-15 Non tiene la diagonale di rovescio: palla in rete. 15-15 Rischia ancora in risposta: troppo frettoloso l’italiano. 0-15 Scappa via il diritto di. 1-2 BREAK! Ilè favoloso in risposta quest’oggi. 30-40 DUE PALLE BREAK!fatica a trovare un’alternativa alle bordate di. 30-30 PAZZESCO SMASH DI! Iltrova l’ennesima bordata del match su cui non ci Sto arrivando!iva di poco. 30-15 Bravoche aggredisce la rete: deve attaccare e variare di più il classe ...

zazoomnews : LIVE Sinner-Humbert 0-0 NextGen Finals 2019 in DIRETTA: l’azzurrino vuole concludere da imbattuto nel girone! -… - filippo898 : RT @lorenzofares: Stasera alle #NextGenATP torna in campo @janniksin ???? ?? Con la semifinale in tasca #Sinner ???? affronta Ugo Humbert ???? pe… - zazoomblog : LIVE Sinner-Humbert 0-0 NextGen Finals 2019 in DIRETTA: l’azzurrino vuole concludere da imbattuto nel girone! -… -