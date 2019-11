Gli ultrà contestano giocatori e Adl | nessun coro contro Ancelotti

La prevedibile contestazione deGli ultrà ai giocatori del Napoli : “Rispetto” - “mercenari” : La prevedibile contestazione degli ultrà ai giocatori del Napoli. Come ampiamente prevedibile, all’esterno del San Paolo – in occasione dell’allenamento del Napoli aperto agli abbonati – è andata in scena una contestazione dei gruppi organizzati ai giocatori. Uno striscione (foto Il Mattino) con la scritta “Rispetto” e i soliti cori “fuori le palle” e ed altri tipo “ci vediamo in discoteca”, ancora: “meritiamo di più”; ...

Europa League - accoltellati a Roma due tifosi del Celtic : aggressione riconducibile aGli ultras della Lazio : accoltellati due tifosi del Celtic fuori da un pub di Roma: l’aggressione sarebbe riconducibile agli ultras della Lazio Nella notte fra mercoledì e giovedì due tifosi del Celtic Glasgow sono stati accoltellati fuori da un pub di Roma. I due supporter, uno scozzese ed un tedesco, arrivati insieme ad altri 9000 tifosi nella Capitale per la sfida di Europa League fra Lazio e Celtic, sono stati accerchiati da 7-8 persone e poi aggrediti: ...

Gli ultras della Curva B annunciano lo sciopero. Non andranno più allo stadio : Tra circa due ore si giocherà Napoli-Salisburgo. allo stadio San Paolo sta circolando un volantino firmato dai gruppi di tifosi della Curva B. Gli ultras si lamentano del fatto che a causa del regolamento d’uso dello stadio viene vietato loro di sventolare bandiere o poggiare i piedi sulle balaustre (cosa per cui sono state già comminate multe e daspo). E annunciano che, a causa di tutto ciò, sono costretti a ritirarsi dal tifo. Non è ...

Bari - minacce ai giocatori : assolti Gli ex capi ultrà [DETTAGli] : assolti “perché il fatto non sussiste” al termine di uno dei processi baresi legali al calcio scommesse. E’ questa la decisione nei confronti dei tre capi ultrà del Bari Alberto Savarese detto ‘Il parigino’, Roberto Sblendorio e Raffaele Loiacono, accusati di violenza privata aggravata. I tre imputati, difesi dall’avvocato Gaetano Sassanelli, erano accusati di aver minacciato alcuni giocatori del Bari ...

Il leader deGli ultras del Verona sospeso fino al 2030 : Il capo degli ultras del Verona Calcio, Luca Castellini, non è più gradito dalla società che ne ha disposto la "sospensione di gradimento" fino al 30 giugno 2030. Lo comunica l'Hellas Verona, che gli contesta la violazione del codice comportamentale per "considerazioni ed espressioni gravemente contrarie a quelle che contraddistinguono i principi etici ed i valori del nostro Club". La misura interdittiva comporta la facoltà della ...

Balotelli risponde al capoultrà del Verona : «Va radiato dalla società - non solo dal calcio. SveGliatevi - ignoranti» : Dopo l'attacco choc del capoultrà del Verona, arriva la risposta di Mario Balotelli: questa mattina infatti Luca Castellini, tra i leader dei tifosi della curva dell'Hellas, aveva...

Balotelli risponde al capoultrà del Verona : «Va radiato dalla società. SveGliatevi - ignoranti» : Dopo l'attacco choc del capoultrà del Verona, arriva la risposta di Mario Balotelli: questa mattina infatti Luca Castellini, tra i leader dei tifosi della curva dell'Hellas, aveva...

Cori contro Balotelli - l’attaccante risponde all’ultras del Verona : “sveGliatevi - ignoranti” : “Qua amici miei non c’entra più il calcio. State insinuando a situazioni sociali e storiche più grandi di voi piccoli esseri. Qua state impazzendo svegliatevi ignoranti. però quando Mario faceva e vi garantisco ancora farà gol per l’Italia vi stava bene?”. E’ il messaggio su Instagram di Mario Balotelli che risponde in modo piccato alle dichiarazioni dell’ultras del Verona che nelle ultime ore aveva scatenato il caso con delle ...

Ultrabook : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo del miglior Ultrabook sul mercato. Chi non desidera un potente computer portatile con batteria a lunga durata e un case sottile e leggero? L’Ultrabook ideale, che altro non leggi di più...

Il capo ultrà del Verona : "Balotelli mai del tutto italiano - ha fatto una paGliacciata" : Per il capoultrà del Verona Luca Castellini “Balotelli ha deciso [...] di fare quella pagliacciata e lanciare il pallone in curva”. Intervistato a Morning Show dell’emittente veneta Radio Cafè sul caso dei “buu” razzisti durante Verona-Brescia, il tifoso ha spiegato: “Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che è dissacrante, che prende per il c... il ...

Cori contro Balotelli - capo ultrà Verona : “E’ un giocatore finito e ha fatto una paGliacciata” : “Balotelli, che è un giocatore finito, ha deciso ieri, spinto secondo me da qualcuno e qualcosa, a fare quella pagliacciata e a lanciare il pallone in curva”. Sono le parole del capo ultrà dell’Hellas Verona, Luca Castellini, intervistato al ‘Morning Show’ dell’emittente veneta Radio Café. “L’anno prossimo Balotelli non gioca più a calcio, andrà in televisione a fare la primadonna. Appena è ...

Brescia - denunciati quattro ultras delle Rondinelle : rapina ai danni dei fiorentini [DETTAGli] : quattro ultras del Brescia sono stati denunciati dagli agenti della Digos per una rapina ai danni di alcuni tifosi fiorentini, lo scorso 21 ottobre, al termine dell’incontro di Brescia-Fiorentina. Uno dei denunciati è minorenne. Al termine della partita gli aggressori, dopo aver notato quattro tifosi fiorentini raggiungere la loro auto, si sono avvicinati per farsi consegnare una sciarpa della squadra toscana. Al rifiuto, il tifoso ...

Gli ultras del Torino contro Mazzarri : “Se ne deve andare - fa passare la voGlia di tifare” : Non è stato tanto il pareggio contro il Cagliari (1-1) a fra imbestialire i tifosi del Torino. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le parole di Walter Mazzarri in conferenza stampa, quando il tecnico granata ha osato indicare come esempio un giocatore della Juventus, Chiellini. “Io porto sempre ad esempio un giocatore che ho avuto come Chiellini. Si scorda sempre di quello che ha fatto il giorno prima e dall’allenamento ...

Celtic-Lazio - saluti romani deGli ultrà italiani in centro. E gli scozzesi rispondono con lo striscione di Mussolini a testa in giù : Braccia tese alzate per il centro di Glasgow. Alcuni dei circa 1500 tifosi della Lazio hanno sfilato per le vie della città scozzese facendo il saluto romano prima della partita di Europa League tra la squadra biancoceleste e i padroni di casa del Celtic. I tifosi scozzesi, tuttavia, hanno risposto con uno striscione con Mussolini appeso a testa in giù accompagnato dalla scritta “Follow your leader” e con un’altra coreografia ...