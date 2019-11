Gigi Riva Buon Compleanno

La Coldiretti contro i cinghiali e i 75 di Gigi Riva : Stefano Patuanelli si era mosso bene finora, adesso è cascato nella trappola travagliesca e si fa dare la linea dal Fatto, cosa che non porta mai a buoni esiti. Peccato che un ministro bravo e promettente si sia incastrato in queste scempiaggini complottiste. Resta al lavoro con serietà solo il pr

Sky Buffa Racconta - a dicembre episodio dedicato a Gigi Riva : Buffa Racconta Gigi Riva – Nel 50° dell’anniversario della vittoria dello storico scudetto conquistato dal Cagliari, Federico Buffa torna a dicembre su Sky per celebrare la storia del principale protagonista di quel successo: un non sardo sbarcato sull’isola nel 1963 e destinato a cambiare per sempre la percezione della Sardegna, per quello che attiene al […] L'articolo Sky Buffa Racconta, a dicembre episodio dedicato a Gigi Riva è ...

Gazzetta : ai tempi di Gigi Riva l’involontarietà era un caposaldo oggi è una strega da bruciare sul rogo : Nel giorno in cui Gigi Riva compie 75 anni, bisognerebbe avviare le procedure per risarcirlo, scrive Roberto Beccantini sulla Gazzetta dello Sport. Ai tempi in cui giocava Rombo di Tuono, “le regole premiavano il lavoro sporco dei mediani, gli agguati degli stopper, le picchiate dei portieri. A quei tempi, l’involontarietà era un caposaldo. I manicomi, vuoti; le moviole, così caste da moltiplicare i desideri, non le polemiche”. Era ...

#SkyBuffaRacconta celebra Gigi Riva su Sky Sport a Dicembre : Nel 50° dell’anniversario della vittoria dello storico scudetto conquistato dal Cagliari, Federico Buffa torna a Dicembre su Sky per celebrare la storia del principale protagonista di quel successo: un non sardo sbarcato sull’isola nel 1963 e destinato a cambiare per sempre la percezione della Sardegna, per quello che attiene al campo Sportivo e calcistico in particolare. Il nuovo protagonista di #SkyBuffaRacconta è un ...

Gigi Riva compie 75 anni - gli auguri del Cagliari : "Buon compleanno, Gigi!". Il Cagliari fa gli auguri al suo mito, Gigi Riva che compie oggi 75 anni. "Era solo un ragazzino smilzo, timido. Parlava poco, l'espressione imbronciata di chi a 18 anni aveva già molto vissuto e sofferto. Il cuore gonfio di orgoglio, la testa piena di riccioli e di sogni. Voleva diventare un calciatore, indossare un giorno la maglia della Nazionale. Il pallone era una malattia sin da bambino. Giocava per le polverose ...

L’uomo del giorno - Gigi Riva – Alta velocità - sigarette e gol : gli aneddoti più divertenti della carriera : Gigi Riva compie 75 anni. ‘Rombo di Tuono’ è stato uno dei centravanti italiani più forti della storia. E forse oggi ha un motivo in più per festeggiare. Il Cagliari di Maran ha avuto un grande avvio di stagione come il suo Cagliari, quello degli eroi della stagione ’69/70 quando arrivò lo scudetto al termine di una storica cavalcata. La squadra di Gigi Riva conquistò sette vittorie e quattro pareggi nelle prime undici di ...

Il profilo da dio greco, la traccia di una sofferenza taciuta nei

