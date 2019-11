Amsterdam, falso allarme dirottamento

Attimi di grande paura all'aeroporto di Asterdam Shiphol, quando si è temuto ildi un aereo Air Europa. Per fortuna si è trattato di un. Il pilota aveva attivato per errore, come ha reso noto in seguito la stessa compagnia aerea, l'allerta premendo il pulsante che segnala un possibile. Immediate sono scattate le procedure d'emergenza a terra, con diverse ambulanze accorse sul posto, insieme con i reparti speciali della polizia. Poi l'aereo è regolarmente partito per Madrid.(Di giovedì 7 novembre 2019)