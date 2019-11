Il landfall della tromba marina sul porto di Genova, pochi istanti fa.Video by zenastormchaserPubblicato da ...

L’aforisma è l’arte dell’incontro. E con Rosanna Marani gioco sull’orlo del precipizio : La vita è l’arte dell’incontro, ma anche l’aforisma non scherza. Grazie alla mia passione per gli aforismi di recente ho conosciuto Rosanna Marani, scrittrice di aforismi, poetessa, giornalista. Ci siamo capiti al volo, e siamo precipitati in un’amicizia labirintica fatta di orizzonti di parole, riflessioni sul filo del rasoio e paradossi danzanti. Ho sentito in lei la voglia di giocare, giocare con la vita, con le ...

Ue - previsioni economiche : “Stima del Pil in Italia +0 - 4% nel 2020 - ultima in Europa”. La penultima è la Germania - Irlanda e Malta al top : “L’economia Italiana è in stallo dall’inizio del 2018 e ancora non mostra segnali significativi di ripresa“: lo scrive la Commissione nelle previsioni economiche d’autunno, che lasciano invariata rispetto all’estate la stima sul Pil 2019 (+0,1%), e tagliano invece quella sul Pil 2020 (da +0,7% a +0,4%). Nel 2020 c’è una “modesta” ripresa della crescita, “grazie a domanda esterna e spesa delle famiglie, ...

Italia Viva continua a crescere mentre i partiti di governo calano. E allora che fare? : Dopo qualche mese dalla nascita del nuovo governo è doveroso fare qualche riflessione. Stando ai sondaggi, quasi tutti i partiti di governo perdono consensi. Infatti, mentre 5Stelle, Pd e Leu scendono nelle percentuali, l’unica formazione politica all’interno dell’esecutivo che cresce è Italia Viva. La Lega e gli altri partiti di opposizione, invece, continuano a crescere. Proviamo a capirne i motivi. I 5Stelle sono oramai senza più un futuro ...

Conflitto Russia-Ucraina - una questione di diritti umani : Qualche giorno fa a Roma si è svolto a cura della FIDU (Federazione Italiana diritti umani) un convegno presso il Grand Hotel de la Minerva sul tema “Il Conflitto russo ucraino e le sue conseguenze per il futuro dell’Europa”. Già dal titolo stesso del convegno, emerge che è in corso un Conflitto, benché non dichiarato, tra Russia e Ucraina: non si tratta di semplici scontri tra bande armate ...

Milano-Bicocca - aule digitali e lauree blockchain agli Oscar dell’Istruzione : Le aule digitali e le lauree in formato blockchain dell’Università di Milano-Bicocca in lizza per gli Oscar internazionali dell’Istruzione. L’ateneo milanese è stato selezionato tra i finalisti dei “QS – Reimagine Education Awards”, grazie ai due progetti realizzati negli ultimi due anni. “Reimagine Education” è una conferenza e competizione internazionale organizzata ogni anno a Londra da Quacquarelli Symonds e The Wharton School – Learning ...

Allerta Meteo e scuole chiuse a Benevento - Mastella : “Se non sapete dove portare i vostri figli - portateli a me. Mi offro volontario per fare da nonno” : Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed esponente di Forza Italia a Un Giorno Da Ascoltare con Arianna Caramanti e Misa Urbano per parlare delle bizzarre ordinanze che avrebbe emesso recentemente causando le polemiche di non pochi cittadini. Sul divieto di accesso al centro storico per gli amici dei cani incivili il primo cittadino ha spiegato: “I miei concittadini si sono indignati quando ho emesso questa ordinanza ma bisogna precisare che ...

Lazio-Celtic - probabili formazioni : ok Immobile - ballottaggio a centrocampo : Lazio-Celtic, probabili formazioni – Torna l’Europa League e adesso non è più possibile sbagliare. E’ già scivolata due volte la Lazio, non c’è più margine di errore. In Scozia gli uomini di Simone Inzaghi si sono fatti rimontare l’iniziale vantaggio, firmato Lazzari, ma hanno dimostrato di possedere tutte le carte in regola per battere l’avversario. Servirà in ogni caso maggiore cinismo. Per questo è ...

Caos Inter - i nomi dei 4 calciatori accusati da Conte : si rischia la rottura [DETTAGLI] : E’ una situazione delicata in casa Inter, il club nerazzurro sta disputando un campionato veramente sorprendente, la squadra di Antonio Conte è pienamente in corsa per lo scudetto mentre in Champions League nonostante il ko contro il Borussia Dortmund è ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Primi 45 minuti di grandissimo livello in Germania poi l’evidente calo nella ripresa frutto anche delle scarse ...

Antisemitismo : Nobili (Iv) - ‘grave delegittimazione Segre’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “La decisione, resa necessaria dell’incredibile mole di minacce antisemite che riceve ogni giorno, di assegnare la scorta a Liliana Segre è davvero triste”. Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, deputato di Italia viva. “Che una sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti debba essere protetta nell’Italia del 2019 -aggiunge- é una vergogna nazionale. Chi ha contribuito a creare ...

Juventus Milan Sky o DAZN – Superate le fatiche di Coppa, la Juventus torna con la testa al campionato e domenica sera affronterà il Milan all'Allianz Stadium. I bianconeri ospitano i rossoneri in una sfida delicata, che può valere molto per entrambe le squadre. Gli uomini di Sarri vogliono mantenere la vetta, mentre quelli di

Saverio Raimondo in libreria per dare voce a Babbo Natale : “Sul mio conto girano già sin troppe leggende o, come le chiamano adesso, fake news; a cominciare dal fatto che io non esista. Beh, eccomi qui!”. Dopo quasi due secoli, quest’anno Babbo Natale non porterà regali; ma risponderà a tutte le lettere ricevute negli anni: rivelandosi un osservatore cinico e beffardo delle nostre vite e del mondo che viviamo. Un Babbo Natale come non lo avete mai letto, perché a dargli voce è il caustico e irriverente ...

Will Smith - la colonscopia in diretta su Youtube : “Dicono che non raggiungerò 50 milioni di follower su Instagram senza mostrare il c**o“. Ecco quindi che Will Smith decide di pubblicare il video della sua prima colonscopia svelando un teaser che rimanda al vlog completo su Youtube. “Dopo aver festeggiato i suoi 50 anni per un anno intero, Will Smith prende a cuore la sua salute e decide di fare una colonoscopia” è la descrizione che accompagna il lungo video. La ...

C’è una proposta per creare una criptovaluta europea : (Foto: Chesnot/Getty Images) Oltre alle critiche e alle polemiche, uno dei principali effetti generati dal progetto Libra è stato quello di aver accelerato una corsa allo sviluppo di criptovalute. Ultima in ordine di tempo sarebbe la proposta di creare una moneta elettronica europea, argomento che verrà affrontato dai ministri dell’Economia e delle finanze dei Paesi Ue in programma in questi giorni a Bruxelles. Secondo quanto riportato da ...