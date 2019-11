Toyota C-HR - Con il restyling l' ibrido raddoppia

Toyota - A Tokyo con una due posti elettrica da città : La Toyota ha annunciato nuove importanti novità per il Salone di Tokyo . La casa giapponese presenterà infatti una versione di pre-serie del veicolo elettrico Ultra Compact BEV, che sarà commercializzato sul mercato locale entro la fine del 2020 e che sarà affiancata dalla Ultra Compact BEV Business Concept. 100 km di autonomia per la due posti elettrica pronta nel 2020. Questo veicolo, che potrebbe cambiare nome in vista della ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – L’Italia a Toyota : inizia la preparazione per la sfida contro gli All Blacks : Gli azzurri della palla ovale in viaggio per Toyota in vista della quarta sfida della Coppa del Mondo di Rugby 2019 Giornata di recupero per la Nazionale Italiana Rugby che nella mattinata odierna ha svolto un lavoro di attivazione muscolare prima di salire sullo Shinkansen alla stazione di Shizuoka per arrivare a Toyota, sede del quarto incontro dell’ItalRugby che sabato 12 ottobre affronterà gli All Blacks al Toyota City Stadium alle ...