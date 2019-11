Scuole chiuse per maltempo in Campania : Napoli, 5 nov. (Adnkronos) - Scuole chiuse per maltempo anche oggi in Campania. A Napoli, il sindaco Luigi de Magistris ha firmato l'ordinanza che prevede la chiusura di tutte le Scuole di ordine e grado in città alla luce del prolungamento dell'allerta meteo arancione fino alle ore 12. Resteranno c

Maltempo - Scuole chiuse a Benevento : gli studenti esultano - “Che mondo sarebbe senza Mastella?” : “Che mondo sarebbe senza Mastella?”. E’ il meme che sta girando in queste ore nelle chat di docenti e alunni. L’immagine riprende e modifica, ma di poco, immagine e slogan di una celebre crema alla nocciola e, in maniera ironica, riassume l’entusiasmo degli studenti che domani mattina non dovranno andare a scuola per via del Maltempo e della conseguente ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura di tutti i ...

Bomba d'acqua in Campania - Scuole chiuse a Napoli - Salerno e Benevento anche mercoledì : ?altre 24 ore di allerta meteo : Il sindaco Luigi de Magistris ha firmato l?ordinanza di chiusura delle scuole anche per mercoledì in tutto il territorio del comune di Napoli. Il livello di allerta, infatti, resta...

Bomba d'acqua in Campania - Scuole chiuse a Napoli - Salerno e Benvento anche mercoledì : ?altre 24 ore di allerta meteo : Il sindaco Luigi de Magistris ha appena firmato l?ordinanza di chiusura delle scuole anche per mercoledì in tutto il territorio del comune di Napoli. Il livello di allerta, infatti,...

Allerta Meteo Campania : domani mercoledì 6 Novembre Scuole chiuse a Salerno : scuole chiuse anche a Salerno per l’Allerta Meteo. Il sindaco di Salerno ha ordinato la chiusura dei plessi scolastici sul territorio comunale per la giornata di domani, 6 Novembre. Questo a seguito dell’ultimo bollettino Meteo diramato dalla sede regionale della protezione civile. Sono in molti i comuni in Campania che hanno optato per la chiusura delle scuole, di seguito l’elenco: Allerta Meteo, anche mercoledì 6 Novembre ...

Maltempo - domani Scuole chiuse a Benevento : “Chiudo le scuole per salvaguardare l’incolumità di tutti” : Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto per domani, con ordinanza sindacale, la chiusura precauzionale di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, del conservatorio e degli asili nido. Il provvedimento prevede, inoltre: la chiusura ai visitatori del cimitero comunale; la chiusura dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco e parco archeologico dell’Arco del Sacramento); il divieto di utilizzo ...

Scuole chiuse - va bene. Ma ci spiegate almeno perché? : Siamo al 5 novembre e già a due ordinanze di chiusura delle Scuole. Ieri e oggi, la Protezione Civile ha diramato due bollettini di allerta meteo, entrambi arancioni e il sindaco ha deciso di chiudere gli istituti cittadini. La domanda è: perché? Che qualcuno ci spieghi qual è il problema, qual è la paura del sindaco e del Comune. Che le Scuole cadano in virtù di vento e temporali? Sarebbe come avere la consapevolezza che gli edifici scolastici ...

Napoli - Scuole chiuse anche domani 6 novembre : E’ notizia di poco fa. Il Comune di Napoli, dopo aver tenuto chiuse oggi le scuole, ha deciso di prorogare la chiusura anche alla giornata di domani. Il bollettino meteo della Protezione Civile conferma l’allerta meteo arancione. Per questo motivo il sindaco De Magistris ha scelto di confermare la chiusura anche per domani. Poco fa l’ordinanza ufficiale. Chiusi gli istituti di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. Il ...

Allerta Meteo - anche Mercoledì 6 Novembre Scuole chiuse in molti Comuni al Sud : l’ELENCO aggiornato in tempo reale : anche domani, Mercoledì 6 Novembre, le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni del Sud Italia a causa del forte maltempo che sta duramente colpendo la Campania da molti giorni. Domani il maltempo si estenderà anche alla Sicilia e alle altre Regioni del Sud, e molti Sindaci stanno decidendo – a seguito del bollettino di Allerta emesso dalla protezione civile – di chiudere le scuole. Di seguito l’elenco (aggiornato in tempo ...

Allerta Meteo Campania : domani - mercoledì 6 Novembre - Scuole chiuse a Napoli : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha appena firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole anche per domani a causa del Maltempo che è abbattuto sulla Campania. Il livello di Allerta resta arancione fino alle 12 di mercoledì 6 Novembre. Chiusi anche cimiteri e parchi cittadini. L'articolo Allerta Meteo Campania: domani, mercoledì 6 Novembre, scuole chiuse a Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Campania : domani martedì 5 novembre Scuole chiuse a Napoli - Pozzuoli - Avellino e Castellammare di Stabia [ELENCO] : scuole chiuse a Napoli domani martedì 5 novembre a causa dell‘Allerta Meteo arancione prevista per la Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo di colore arancione a partire dalle 12:00 di domani, martedi’ 5 novembre 2019, con temporali e vento anche di forte intensità. Molti altri i comuni che stanno optando per la chiusura delle scuole preventiva, come Pozzuoli: “In virtù ...

Allerta Meteo Campania : domani martedì 05 Novembre Scuole chiuse a Napoli : scuole “di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido” a Napoli resteranno chiuse nella giornata di domani, martedi’ 5 Novembre, a causa dell’Allerta Meteo di grado “arancione” emessa dalla Protezione civile della Campania. La decisione è stata presa, in seno al Comune di Napoli, dal comitato operativo comunale insediatosi a Palazzo San Giacomo e composto dagli assessori Alessandra Clemente (Protezione ...

Napoli - domani Scuole chiuse : La notizia è arrivata poco fa, pubblicata per ora solo sulla bacheca Facebook di Laura Bismuto, consigliera presso il Comune di Napoli. Ma è stata confermata anche da Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture del Consiglio comunale cittadino. domani le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse a causa dell’allerta meteo che interesserà la città dalle 12 di domani alle 12 di mercoledì. La riunione al Comune ...

Allerta meteo Campania : domani Scuole chiuse a Benevento [INFO] : “domani scuole chiuse a Benevento“. Lo rende noto il sindaco della città campana Clemente Mastella in seguito all’Allerta meteo di colore arancione emanata dallo Protezione civile. Non è un escluso che le scuole possano restare chiuse anche nella giornata di mercoledì. E’ probabile inoltre che altri comuni decidano di chiudere gli istituti di propria di competenza. Seguono aggiornamenti. L'articolo Allerta meteo ...