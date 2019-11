Pensioni | Zingaretti | ' Via Quota 100? No furia iconoclasta'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Il segretario del Partito democratico Nicolaha illustrato ieri sera in tv le ragioni per la quali il governo e la maggioranza confermeranno con la legge di Bilancio 2020 la prosecuzione delleanticipate con lache in queste ore continua ad animare il dibattito politico, economico e sindacale. Eliminare, a meno di un anno dall’entrata in vigore, leanticipate a 62 anni con 38 anni di contributi “non avrebbe dato i risultati sperati”, ha detto il leader dem ieri sera a Di Martedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La 7., il segretario del Pd spiega le ragioni a sostegno di“Io – ha aggiunto Nicola- sono contrario, rispetto a questa operazione che dura un altro anno e mezzo, ogni volta che arriva un governo alladi distruggere tutto quello che c'era prima". Rimangono dunque le divisioni nella ...

