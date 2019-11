Inter | Conte attacca la società | ' Non avrei dovuto fidarmi'

Conte è arrabbiato con l’Inter - al Napoli ammutinamento : Situazioni complicate sia a Milano sia a Napoli. Il mister Conte è arrabbiato con l’Inter. In casa partenopea si registra

Inter - Conte : “Non possiamo giocare in queste condizioni - che qualche dirigente venga a dirmi qualcosa” : “Non me la sento di commentare il secondo tempo. Ci sarebbero troppi alibi e troppe attenuanti da tirare fuori. Spero solamente che questo tipo di partite facciano capire alcune cose a chi le deve capire. Che venisse qualche dirigente a dire qualcosa. Qui si è programmato all’inizio e si poteva programmare un po’ meglio, ma va bene così. Ce ne faremo una ragione”. Ancora frecciate alla dirigenza da parte di Antonio ...

Borussia Dortmund-Inter - attacco frontale di Conte alla società : “mi dicono di sorridere in tv - ma mi sono scocciato” : L’allenatore dell’Inter ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Borussia Dortmund, attaccando duramente la società La sconfitta subita contro il Borussia Dortmund ha mandato Antonio Conte su tutte le furie, l’allenatore dell’Inter infatti si è scagliato duramente contro la propria società, colpevole di non aver programmato bene la stagione. AFP/LaPresse Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il manager ...

Fiber - Conte alla Camera : “Attenuto a tutte le norme sul conflitto d’Interessi. Incarico prima di diventare premier” : “Al fine di redigere il parere (e rispondere al quesito giuridico che mi era stato sottoposto, ho esaminato i documenti che mi sono stati inviati, senza mai incontrare gli amministratori o gli azionisti della Società. Non ero dunque a conoscenza – né ero tenuto a conoscere – che tra gli investitori vi fosse il signor Raffaele Mincione o che parte degli investimenti risalissero, come è stato ipotizzato da alcuni organi di ...

Fiber - Conte si difende dall’accusa di conflitto d’Interessi : “Avevo delegato Salvini” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisce alla Camera rispondendo alle accuse di conflitto d'interessi sul caso Fiber-Retelit, ribadendo di aver ricevuto l'incarico di redigere un parere legale quando ancora non sapeva che sarebbe diventato premier. Inoltre, Conte sottolinea di essersi astenuto in Consiglio dei ministri sulla Golden power, delegando per il procedimento l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini.Continua a leggere

Borussia Dortmund-Inter – Altro che difensivismo - Conte attacca : “la nostra mentalità impone di giocarcela ovunque” : Alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter, Antonio Conte si dice pronto a giocarsela a viso aperto: la gara è decisiva per il passaggio del girone, ma i nerazzurri non adotteranno una tattica difensiva Il Barcellona sembra destinato al passaggio del girone grazie ai suoi 7 punti che potrebbero diventare 10 nella gara contro lo Slavia Praga, subito dietro Inter e Borussia Dortmund, entrambe a 4 punti ma con i nerazzurri vincitori dello ...

Borussia Dortmund-Inter - Conte svela : “Non faremo una partita difensiva”. Poi si parla di recuperi e infortunati : “Giocheremo in un ambiente caldo ed elettrico, per noi sarà importante giocare con personalità. Veniamo qui per giocarci la partita“. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Antonio Conte presentando in conferenza stampa la sfida di Champions League in casa del Borussia Dortmund. “E’ uno step importante di crescita per noi, penso che questo step si faccia affrontando le partite – ha proseguito – ...

Martedì alle 19 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà alla Camera sul presunto conflitto di Interessi scoperto dal Financial Times : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà alla Camera dei Deputati alle 19 di Martedì per spiegare la sua versione sul presunto conflitto di interessi raccontato la scorsa settimana in un articolo del Financial Times, che aveva scoperto che una società

**Ex Ilva : Bellanova - ‘Arcelor revochi decisione - Conte e Patuanelli Intervengano’** : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Arcelor Mittal receda dai propositi appena annunciati ai Commissari Straordinari ex Ilva, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervengano immediatamente per impedire la perdita di circa 20mila posti di lavoro, lo smottamento della filiera italiana dell’acciaio, lo stop al Piano ambientale a Taranto, la compromissione ...

Inter - dal Corriere dello Sport un nome nuovo a centrocampo : Conte vorrebbe De Paul : L'Inter sta lavorando per cercare di rinforzare al meglio la rosa nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio. In questa prima parte della stagione, infatti, sono state evidenziate ancora delle carenze, soprattutto dal punto di vista numerico. La squadra sta facendo bene, come dimostra la classifica che la vede al secondo posto in classifica con ventotto punti, a meno uno dalla Juventus capolista. Questo, però, non vuol dire che non si ...

Luigi Di Maio - aumentano i grillini scontenti : tocca a Beppe Grillo Intervenire. L'appello dei suoi : Nel Movimento 5 Stelle è uno contro tutti. Da una parte Luigi Di Maio, dall'altra i pentastellati. In mezzo il fondatore, Beppe Grillo, a cui i "colleghi" ora si appellano. Tra le più scontente c'è Giulia Grillo che ancora non ha accettato la mancata riconferma nei ministeri. Ma non solo, a seguirla

Inter - Conte punta su Lazaro e rigenera l'esterno : 'Una risorsa in più in rosa' : Uno dei migliori in campo dell'ultima gara di campionato giocata dall'Inter e vinta al Dall'Ara contro il Bologna è stato sicuramente Valentino Lazaro. l'esterno austriaco è stato duramente criticato nelle ultime settimane a causa del fatto che, quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto male. Il club nerazzurro ha fatto un pesante investimento su di lui visto che per acquistarlo la scorsa estate ha versato nelle casse dell'Hertha Berlino ...