Il nuovo smartwatch ibrido di Fossil promette un’autonomia incredibile

Monta un hardware piuttosto limitato il nuovo Kate Spade Sport Smartwatch : Kate Spade, iconico brand per la moda femminile, propone il nuovo Sport Smartwatch con WearOS, Snapdragon 3100 e 512 MB di RAM L'articolo Monta un hardware piuttosto limitato il nuovo Kate Spade Sport Smartwatch proviene da TuttoAndroid.

Garmin Swim 2 è un nuovo smartwatch per i nuotatori impermeabile fino a 5 ATM : Garmin Swim 2 è il nuovo smartwatch di Garmin pensato per il nuoto con impermeabilità fino a 5 ATM L'articolo Garmin Swim 2 è un nuovo smartwatch per i nuotatori impermeabile fino a 5 ATM proviene da TuttoAndroid.

Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch? Amazfit GTR è disponibile in tutti i Mi Store Italia : Il nuovo smartwatch Amazfit GTR è finalmente acquistabile anche presso tutti i negozi Mi Store Italia, in entrambe le versioni da 42 e 47 mm. L'articolo Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch? Amazfit GTR è disponibile in tutti i Mi Store Italia proviene da TuttoAndroid.

Huawei Watch GT 2 è il nuovo smartwatch potentissimo con due settimane di autonomia : Insieme al Mate 30 Pro, Huawei ha deciso di rinnovare la propria linea di smartWatch, lanciando il nuovo Huawei Watch GT 2, il primo alimentato da un processore proprietario Kirin A1. Una novità che consente di introdurre tante novità al già ottimo bagaglio di partenza del Watch GT: innanzitutto si collega via Bluetooth allo smartphone, supporta chiamate fino a 150 metri, consente all’utente di accedere in maniera semplice ...