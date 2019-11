Festa Sean Cox | domenica ad Anfield per la prima volta dopo 18 mesi

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Roma –Cox, il tifoso irlandese aggreditodi Liverpool-Roma di Champions League dell’aprile 2018, questaper latornerà adper assistere al big match tra gli uomini di Klopp e il Manchester City di Guardiola. Il ritorno di Cox allo stadio, che avverràuna convalescenza lunga circa 18e molto complessa, ha conquistato molto spazio sui media d’oltremanica. Il Guardian ad esempio ha evidenziato che il 54enne è stato da poco trasferito in una struttura nell’Inghilterra del nord specializzata nelle terapie neurologiche, e sta seguendo un programma trimestrale di riabilitazionele cure ricevute nell’ultimo anno e mezzo in Irlanda. Peter Moore, chief executive del Liverpool si è detto molto contento di poter rivedere Cox e la sua famiglia allo stadio, aggiungendo che lo vede come un ritorno emozionante. Moore ...

