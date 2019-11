Corruzione e sfruttamento di manodopera | indagate 34 imprese e dirigenti di Fincantieri

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 6 novembre 2019) L'inchiesta a Venezia ha portato una persona in carcere e accertamenti su 34 persone. Dipendenti obbligati a firmare buste paga false e denaro agli appaltatori per prolungare la consegna dei lavori. La società: "Estranei ai fatti, puniremo i colpevoli"

notizie_venezia : Venezia Today: Indagini sui subappalti in Fincantieri: sfruttamento della manodopera e dirigenti corrotti - StivalDaniele : RT @reuters_italia: La Guardia di finanza di Venezia sta eseguendo 80 perquisizioni nell’ambito di un’indagine per reati di sfruttamento de… - veneziatoday : Indagini sui subappalti in #Fincantieri: sfruttamento della manodopera e dirigenti corrotti #Marghera -